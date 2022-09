Cine este Joshua Castellano și care este legătura nebănuită pe care o are cu Antonia

In articol:

Joshua Castellano este patronul unuia dintre cele mai cunoscute cluburi din Capitală. Originar din Italia, afaceristul a venit în România în anii ’90, unde a reușit să deschidă mai multe cluburi și restaurante de fițe din București și nu numai.

Cine este Joshua Castellano

Joshua Castellano, pe numele său adevărat Giosue, este omul din spatele unuia dintre cele mai faimoase cluburi din Capitală, care a reușit să-l facă celebru. Joshua este patronul multor cluburi și restaurante exclusiviste precum Zerillos, Divino, Bonsai, Morgano, Le Gaga şi Bamboo, acesta din urmă fiind şi localul pentru care este cunoscut.

Joshua Castellano este originar din Napoli și a venit în România în anii ’90. El face parte din familia Castellano, iar nepotul său, Vincenzo Castellano, este fostul soț al celebrei cântărețe Antonia.

Despre Joshua și fratele său, Ciro Castellano, se spune că ar fi nepoții celebrei Pupetta Maresca, prima femeie care ar fi preluat conducerea uneia dintre cele mai temute organizații mafiote, Camorra, conform hotnews.ro.

Care a fost prima afacere a lui Joshua Castellano

Joshua Castellano este la origine profesor de sport, iar prima sa afacere a fost o sală de sport în sudul Franței. În timpul unui podcast, Joshua a povestit despre începuturile carierei sale și despre ascensiunea sa în lumea afacerilor.

”La 22 de ani aveam o sală de sport în Italia. Eu de meserie sunt profesor de sport. Aveam o sală foarte mare. Aveam cea mai frumoasă sală din sudul Italiei. Făcute de mine, din copilărie, crescute de mine. Cum am făcut cu cluburile așa făceam cu sala ”, a spus Joshua, potrivit kanald.ro.

La venirea sa în România, Joshua Castellano s-a orientat tot către domeniul fitness-ului și a deschis o sală de sport în cartierul Floreasca.

,,Când am venit în România, în anul 1993, am deschis o sală de sport. Îmi plăcea. Prima sală de sport a fost la Floreasca. Primul solar, am făcut o saună și o sală de body-building.

După am luat un spațiu la pe strada 1 Mai. Am deschis un bar club cu muzică live. Venea și cânta Ștefan Bănică, Loredana, Iris, toți de pe vremuri. În fiecare joi, făceam prezentări de modă. Joi în club și aveam și un mic restaurant.

Închideam clubul la 1 și după începea afterhour. Am adus primii DJ pentru afterhour, majoritatea erau trupă de greci. Bani nu se făceau. Eu vindeam doar apă și redbull”, a mărturisit acesta.