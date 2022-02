Cine este Juliana, noua concurentă de la Mireasa, sezonul 5. Tânăra se află în cursa spre eliminare

In articol:

Cine este Juliana, noua concurentă de la Mireasa, sezonul 5. Tânăra nu este la prima apariție televizată. Vezi în ce emisiune a mai apărut aceasta.

Cine este Juliana, noua concurentă de la Mireasa, sezonul 5

Juliana Cassie are 22 de ani și s-a născut la București. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, are origini asiatice, ambii săi părinți sunt din China.

Totodată, Juliana a studiat la facultate în Capitală și a trăit alături de o bonă: ”Sunt o româncă în corp de chinezoaică. Ambii mei părinți sunt chinezi, dar m-am născut în România. Locuiesc în București, am terminat Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul ASE.

Citeste si: Cine este Nora Bodo de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta a mai fost căsătorită în trecut

Juliana, noua concurentă de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Îmi place destul de mult în România, de aceea m-am decis să rămân aici și să îmi construiesc o carieră. Am avut ocazia să experimentez și un lucru pe care consider că nu reușește oricine să-l facă, să fiu un om între două nații. M-am născut simțindu-mă cumva acasă că nu percepeam diferențele și mă simțeam dată la o parte, ca și cum n-am nicio valoare, dar mi-am dat seama între timp că valoarea vine din interiorul meu și felul în care mă văd.

Am avut o educație mai dură, bona mea era destul de severă. Nu sunt o persoană răsfățată, știu ce înseamnă să ai sau să nu ai ceva. Relația mea cu părinții a fost destul de interesantă. Cu tata m-am înțeles telepatic, dar cu mama a fost mai greu, ea avea niște convingeri din China și o mentalitate specifică. Mama este idolul meu, tata e forma de iubire pe care am cunoscut-o, pentru mine este ca un Iisus”, a povestit concurenta de la Mireasa.

Citeste si: Situația scapă de sub control! La cine a apelat Vladimir Putin pentru a-l lichida pe Volodimir Zelensky..- bzi.ro

Citeste si: Cine este Alexandra Ghioca de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta formează un cuplu cu Aron

Juliana, noua concurentă de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Juliana, apariție la Chefi la cuțite, sezonul 7

Înainte de a participa la Mireasa, sezonul 5, Juliana Cassie a concurat și la show-ul culinar Chefi la cuțite. Noua concurentă de la Mireasa 2022 este pasionată de televiziune și își dorește o carieră în acest sens.

Pe lângă carieră, Juliana Cassie își mai dorește și un bărbat cu care să întemeieze o familie. Concurentă de la Mireasa, sezonul 5, a avut o relație care s-a încheiat după șase ani.

”Am avut o relație de șase ani, am învățat foarte multe de la el și din experiența asta. Consider că ne-am iubit la vârsta aceea pe care am avut-o foarte mult și real, numai că fiind șase ani, am avut timp să ne schimbăm, să ne maturizăm și din păcate am luat-o în direcții diferite. M-am ridicat pe picioare și am început să am grijă de mine și să descopăr că am pasiuni și am început să îmi dau șanse să visez”, a mai spus Juliana.

Citeste si: Mireasa, sezonul 5, Program TV. În ce zile se difuzează show-ul matrimonial

Juliana, noua concurentă de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 4

Finala Mireasa, sezonul 4, a avut loc pe 19 decembrie 2021, iar unul dintre cele trei cupluri care s-au căsătorit, a fost declarat câștigător de către public.

Trei cupluri au spus ”DA” în marea finală a emisiunii Mireasa, sezonul 4: Ela și Petrică, Ion și Raluca Ana și Alex. Însă premiul în valoare de 40.000 de euro a fost câștigat de Ela și Petrică, în urma voturilor publicului.

Cei doi doi tineri căsătoriți au fost în extaz, la fel și fanii, care i-au votat în număr destul de mare și au crezut în dragostea lor încă de la început.

De-a-lungul acestui sezon din Mireasa, Ela și Petrică au fost votați de nenumărate ori ”băiatul săptămânii”, respectiv ”fata săptămânii”, având o mulțime de susținători.