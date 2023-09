Cine este Laura Giurcanu de la America Express 2023. Concurenta face echipă cu prieten sa cea mai bună, Sânziana Negru

In articol:

Cine este Laura Giurcanu de la America Express 2023? Infleuncerița face echipă cu prietena sa, Sânziana Negru.

Cine este Laura Giurcanu de la America Express 2023

Laura Giurcanu s-a născut pe data de 23 decembrie 1996, în București și are vârsta de 26 de ani. Tânăra a practicat atletismul timp de 7 ani, însă a devenit cunoscută prin prisma emisiunii Next Top Model by Cătălin Botezatu, concurs pe care l-a câștigat în cel de-al doilea sezon, la vârsta de doar 14 ani.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport.

Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, spunea aceasta în urmă cu ceva timp.

Laura Giurcanu este model, vlogger și influencer, majoritatea timpului petrecându-l cu crearea de conținut pe rețelele de socializare. Concurenta America Express 2023 este urmărită pe Instagram de aproximativ 884k de urmăritori, iar pe contul de YouTube, pe care l-a deschis în anul 2013, de 384k urmăritori.

Laura Giurcanu se numără printre cele mai apreciate și cunoscute infleuncerițe de la noi din țară, întreg parcursul profesional ajutând-o să își strângă o comunitate numeroasă. De asemenea, tânăra a pozat în Vogue, Elle și Cosmopolitan.

Citește și: Cine e Alexia Eram de la America Express 2023. Fiica cunoscutei prezentatoare de știri a pornit pe Drumul Aurului

Citeste si: Helmut Duckadam, legenda vie a sportului rege, duminica aceasta la “40 de întrebări cu Denise Rifai”- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Cine este Laura Giurcanu de la America Express 2023. Concurenta face echipă cu prieten sa cea mai bună, Sânziana Negru [Sursa foto: Facebook]

Laura Giurcanu face echipă cu Sânziana Negru la America Express 2023

Laura Giurcanu și Sânziana Negru au decis să accepte provocarea America Express 2023 pentru o experiență nouă, care să rămână amintire pentru totdeauna.

Cele două au vrut să facă echipă împreună, întrucât se consideră cele mai bune prietene și sunt sigure că legătura dintre ele le va face să treacă peste toate impedimentele de pe Drumul Soarelui.

„Gândul de a merge la America Express a fost încă de când am văzut primele emisiuni, mi se pare o experiență completă, complexă și intensă. Genul de experiență pe care nu ai avea vreodată cum să o cumperi, așa că nu am stat prea mult pe gânduri când a apărut ideea. Cred că o să ne învețe multe și ne va transforma în bine.

Ce-i drept, cred că trăiești acolo în câteva săptămâni cât pentru o viață. Am încredere în echipa și relația noastră, noi suntem prietene de mult și am trecut prin de toate împreună. Cred că e un om de bază în viața mea și știu că mă pot baza pe Sânziana, așa că dinamica dintre noi o să fie relaxată (aproape mereu) și fun”, a declarat Laura Giurcanu.

Citește și: Cine este Sânziana Negru de la America Express 2023. Concurenta pleacă pe Drumul Soarelui alături de prietena sa, Laura Giurcanu

Programe TV Kanal D

Citeste si: „Ieri am avut un incident destul de neplăcut, dar nu sunt pregătită încă să vorbesc.” Ce i s-a întâmplat Ioanei Ginghină, la puțin timp după nuntă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții actorul Michael Gambon, celebru pentru rolul Dumbledore din filmele Harry Potter- radioimpuls.ro

Programe TV Kanal D

Fanii Kanal D, iubitori de seriale turcești, pot urmări serialul „Melek”, cunoscut și sub numele original „Benim Adım Melek”, în fiecare luni și marți, de la ora 20:00.

Personajul principal al serialului este Melek este interpretat de frumoasa actriță Nehir Erdogan. Povestea are la bază o intrigă complexă de familie și evidențiază tradițiile unei comunități.

De asemenea, concursul "Jocul cuvintelor," prezentat de Dan Negru, a revenit pe ecrane în data de 30 august 2023 cu un nou sezon plin de divertisment, noroc și cultură generală. Acest quiz-show poate fi urmărit de miercuri până vineri, de la ora 22:30, oferind telespectatorilor oportunitatea de a-și testa cunoștințele și de a se bucura de momente amuzante și competitive.

Tot la Kanal D, producția „Prețul fericirii” poate fi urmărită în fiecare sâmbătă de la ora 20:00.

Lupta acerbă pentru reuşită, alegerile dificile pe care membrii familiei Argun au fost nevoiţi să le facă în trecut, dar şi poveştile de iubire vor menţine suspansul în fiecare moment al serialului turcesc.

Surse: a1.ro, playtech.ro, stiridirecte.ro