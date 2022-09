In articol:

Laurențiu Duță este un celebru cântăreț și compozitor român, cunoscut ca și fondatorul trupei 3 Sud Est. Laurențiu are o căsnicie de mai bine de 15 de ani cu Ianula Duță. Cei doi au împreună o frumoasă fiica de 15 ani, pe nume Lorena.

Cine este Laurențiu Duță

Laurențiu Duță s-a născut pe 4 mai 1976, în Năvodari, județul Constanța. Artistul este cunoscut ca fiind fondatorul trupei 3 Sud Est, cu care are și în prezent un real succes.

Debutul în muzică a avut loc pe vremea când Laurențiu Duță avea doar 17 ani, după ce a lansat melodia „Cifre”. Artistul a participat la mai multe concursuri și festivaluri de muzică, unde a obținut numeroase premii.

În 2008, Laurențiu Duță și-a început cariera solo în muzică, iar după șase ani, formația 3 Sud Est s-a reunit. În 2012, Laurențiu a fost nominalizat Romanian Music Awards, la categoria de „Cel mai bun cântec”, alături de Andreea Bănică, după ce au lansat melodia de mare succes „Shining Heart”.

Laurențiu Duță nu s-a făcut remarcat doar ca și cântăreț, ci a compus mai multe melodii pentru artiști importanți, printre care și Elena Gheorghe, cu piesa „Balkan Girls”, cu care a participat la Eurovision în 2019.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Laurențiu Duță

Laurențiu Duță nu are doar o carieră de succes, ci se mândrește și cu o familie fericită. Artistul este împreună cu soția sa, pe nume Ianula Duță, de peste 29 de ani. Cei doi au împreună o fiică de 15 ani, numită Lorena.

La cei 44 de ani ai săi, Ianula, soția cântăretului Laurențiu Duță se află într-o formă fizică de invidiat. Ianula Duță este profesoară de biologie la o școală gimnazială și a absolvit Facultatea de Biologie la Universitatea Ovidius din Constanța.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Laurențiu Duță a povestit despre momentul în care a cunoscut-o pe Ianula. Cei doi s-au întâlnit pe vremea când se aflau în școala gimnazială, iar de atunci au rămas împreună.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea şcolii noastre. Eram clasa a VI-a, a VII-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez. Apoi ne întâlneam şi o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea în secret mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mica vedetă a şcolii. Cântam cu chitara şi câştigasem Festivalul Cântarea României. Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza. Mai târziu ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat şi faptul că era retrasă, cuminţică. De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a povestit Laurenţiu Duţă pentru Antena Stars.

