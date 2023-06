Cine este Lidia Buble? Biografie: studii, carieră, familie. Vezi câți ani a împlinit frumoasa cântăreață

In articol:

Lidia Buble este cunoscută de un public larg datorită talentului său remarcabil și al vocii inconfundabile. Cu toate acestea, nu mulți știu detalii importante din viața sa.

Cine este Lidia Buble

Iată câteva informații prețioase despre celebra artistă de la noi din țară!

Lidia Buble este o cântăreața româncă de muzică pop. Artista s-a născut în data de 9 iunie 1993, în Deva, Hunedoara și are vârsta de 30 de ani.

Lidia Buble a fost pasionată de muzică încă de la o vârstă fragedă. Vedeta cânta în corul bisericii penticostale "Emanuel" din Deva, la care tatăl ei este slujitor de ceremonii religioase. Provine dintr-o familie credincioasă și numeroasă, Lidia Buble mai având încă 10 frați, mulți dintre ei fiind muzicieni.

Lidia Buble a terminat Colegiul Național Sportiv „Cetate Deva”, apoi s-a înscris la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pe care a și absolvit-o trei ani mai târziu. Cu toate acestea, artista nu a profesat în acest domeniu, întrucât și-a dat seama că marea sa dragoste este, de fapt, muzica.

„Am făcut atletism și gimnastică aerobică, dar mai mult atletism. Niciodată nu m-am gândit: «Eu când o să fiu mare, îmi doresc să fiu cântăreață». Eram convinsă că ori voi fi o antrenoare de sport, ori îmi doream să fiu hairstylist, îmi plăcea foarte tare. Cântam în biserică și la școală, doar atât”, a declarat Lidia Buble în anul 2018.

Cum a ajuns Lidia Buble cunoscută

Lidia Buble a plecat la facultate, în București, însă atunci a fost primul moment în care s-a lovit de cruda realitate. Tânăra nu avea bani și ajunsese să recurgă la gesturi extreme pentru a supraviețui zilei.

„Momentul în care eu am ajuns la București cu fix de 40 de lei în buzunar a fost cel mai greu, mi-era atât de rușine să-l sun pe tati să-i cer să-mi dea bani de chirie pentru luna asta. Au fost foarte multe luni când efectiv mergeam prin supermarketuri, nu îmi e rușine. Mergeam prin supermarketuri și mâncam câte un biscuite, doi, de foame. Nu mai aveam bani nici de metrou, de RATB”, a declarat cântăreața.

Ulterior, artista a decis că trebuie să se angajeze, astfel că primul job în București a fost cel de bonă, iar mai apoi manager de vânzări auto. Cu toate acestea, a avut marele noroc de a-l întâlni pe Adrian Sînă care i-a deschis drumul către o carieră de succes.

„Am intrat pe internet și-am zis să-mi caut un job în București. Așa a făcut Dumnezeu, cum am intrat am văzut un anunț în care se căuta o bonă. (…) Am lucrat un an și ceva ca bonă pentru două fetițe. După aceea am lucrat ca manager de vânzări auto.

Total opusul. Trebuia să vând mașini. N-am stat mult acolo. N-aveam prieteni în București și mă gândeam ce voi face. Într-o zi a venit un domn și m-a întrebat dacă eu cânt, că am o voce plăcută, am un timbru deosebit”, a mai spus vedeta în 2018.

Astfel, Adrian Sînă și Lidia Buble au lansat piesa „Noi simțim la fel”, în urmă cu 8 ani, care a devenit rapid cunoscută și fredonată de ascultători. După ce melodia a intrat în toate topurile muzicale din România, Lidia Buble a scos piesa "Kamelia" care a ajuns în scurt timp un hit semnat de ea.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au iubit timp de 5 ani

Lidia Buble și Răzvan Simion au trăit o frumoasă poveste de dragoste, relația lor fiind îndrăgită de toată lumea. Fanii credeau că cei doi vor ajunge în fața altarului, însă destinul a fost altul. Din nefericire, în urmă cu aproape 3 ani cântăreața și prezentatorul TV au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Relația celor doi a fost, pe cât de îndrăgită, pe atât de aspru criticată, întrucât prezentatorul matinalului era încă însurat în momentul în care a început povestea de dragoste cu artista.

Deși s-au despărțit, Răzvan Simion și Lidia Buble au rămas în relații bune, cu toate că artista a declarat în urmă cu ceva timp că iubirea dintre ei nu s-a sfârșit niciodată, iar bărbatul ocupă un loc important în inima ei.

„N-a fost ușor, dar între noi s-a consumat ce a fost de consumat. Aș fi ipocrită să spun că nu îl mai iubesc. Da, îl iubesc într-un alt fel și într-un alt mod. Dragostea se transformă”, a declarat Lidia Buble, în urmă cu aproximativ un an.

Surse: wikipedia.org, unica.ro, libertatea.ro