Cine este logodnicul lui Emily Burghelea. Cu ce se ocupă bărbatul misterios care are o influență mare în lumea politică

Emily Burghelea [Sursa foto: Facebook]

Emily Burghelea s-a remarcat odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!” de la Kanal D, mai apoi a devenit asistentă TV în emisiunea prezentată de Mirela Vaida. Tânăra asistentă a câștigat simpatia publicului atunci când a demisionat cu scandal și dezvăluiri incendiare. Recent, blondina s-a logodit, însă este un mister cu ce bărbat a făcut acest pas.

Emily Burghelea[Sursa foto: Facebook]

Emily Burghelea se poate considera o femeie împlinită, pentru că alesul inimii sale este „aranjat” din toate punctele de vedere. Iubitul misterios al fostei asistente TV nu este un împătimit al rețelelor de socializare, motiv pentru care Emily a avut mari dubii în privința lui, atunci când au devenit un cuplu. Vedeta a crezut că iubitul său nu vrea să se expună pe rețelele sociale pentru că ar putea ascunde lucruri.

Se pare că viitorul soț al lui Emily Burghelea este un om de afaceri care deține firme de IT. Bărbatul generează platforme și site-uri pentru un important partid politic din România. Acesta este un tip liniștit căruia nu îi place să iasă în evidență sau să se expună pe rețelele sociale. Într-o notă de amuzament, blondina i-a făcut iubitului său un cont de Instagram pe care l-a numit: iubitul_lui_emily, scrie cancan.ro.

Emily Burghelea[Sursa foto: Facebook]

Emily s-a logodit cu iubitul misterios

Emily Burghelea a făcut primele declarații despre momentul mirific al logodirii, în direct la Teo Show de la Kanal D.

„Astăzi este cea mai fericită zi din viața mea și sunt încă în stare de șoc. Iubitul meu m-a cerut de nevastă în cel mai frumos mod cu putință. S-a gândit la toate detaliile! Nu știu ce am făcut să merit asta. Sunt copleșită! Mi-a luat cel mai frumos inel cu diamant din câte am văzut eu vreodată, a complotat cu echipa de la Teo Show și a reușit să mă lase mută! Vreau să vă spun că nu îmi amintesc foarte multe! Am intrat într-un fel de transă. A fost cu atât mai șocant cu cât el nu a apărut niciodată la televizor, nu este adeptul pozelor și nu aș fi crezut vreodată că o să aibă curajul să intre în direct” , a spus Emily Burghelea pentru CANCAN.RO.

”Mi-a zis că mă va filma în cele mai DUBIOASE ipostaze. Am crezut în primă instanță că glumește… însă nu a glumit deloc! În 30 de minute mi-a făcut 10 story-uri. Nu știu unde se va ajunge cu asta. Sper să nu regret! Știu sigur că ceva nu am să regret! Faptul că am spus DA! Îl iubesc din toată inima si știu că el este alesul. Am impresia că suntem împreună de-o viață! Locuim împreună de multă vreme, iar de curând ne-am mutat la casă. La casa noastră! Ceva mai frumos nu există!”, a mai completat Emily Burghelea.

