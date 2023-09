In articol:

Cine este Maria Ciobanu? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din țară, numită și “ciocârlia folclorului românesc”.

Cine este Maria Ciobanu?

Maria Ciobanu, născută pe data de 3 septembrie 1937 în Roșiile, județul Vâlcea, este o interpretă de folclor românesc. A urmat studiile liceale la București și a absolvit Școala de Artă Populară din București în anul 1965.

Maria Ciobanu a fost căsătorită cu Ion Dolănescu. Artista are trei copii, pe Leontina, Camelia și Ionuț, toți cei trei copii urmând o carieră muzicală. Mariia Ciobanu are și 6 nepoți talentați.

Din partea primei sale fiice mai mari, Leontina, cântăreața are un nepot Robert Nicholas (16 ani), din partea Cameliei,Mariana Elisa (24 de ani) şi un băiat, Cristian, iar din partea lui Ionuț, încă 3 nepoți,Ionuţ Vlad (11 ani şi jumătate), Ioana Maria (9 ani) şi Iancu Marian Nicolae (5 ani şi jumătate).

Maria Ciobanu interpretează muzică populară specifică zonei Olteniei.

Datorită repertoriului său vast, a ajuns să fie căutată pentru nunți, botezuri sau concerte. Artista mai este numită și “ciocârlia folclorului românesc”

Cine este Maria Ciobanu? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Povestea de viață a “ciocârliei folclorului românesc” [Sursa foto: Mediafax Foto]

Carieră Maria Ciobanu

Maria Ciobanu este una dintre cele mai mari interprete de muzică populară pe care România le are. S-a bucurat de o activitate artistică remarcabilă, a înregistrat numeroase discuri și a obținut numeroase premii și se bucură de o poveste de viață frumoasă .

A debutat pe Scena Ateneului Român alături de Orchestra „Barbu Lăutaru” a Filarmonicii „George Enescu”.

În perioada 1962-2004 a fost solistă în Ansamblul „Ciocârlia” , iar prima înregistrare pe care o face este în 1962.

Înregistrează primul disc de vinil la Electrecord în 1966 cu orchestra Victor Predescu,

Iar în 1969 înregistrează primul disc de vinil cu Ion Dolănescu. A lansat prima casetă Electrecord în 1975, iar 1982 înregistrează un disc în Iugoslavia.

A concertat în toată lumea, cunoscând personalități marcante ale lumii muzicale: Placido Domingo, Jose Careras, Luciano Pavarotti, Viorica Cortez, Roberto Alagna ș.a.

Maria Ciobanu a fost distinsă de două ori cu „Discul de Aur", iar în anul 2002 a primit Crucea națională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală”.

Repertoriul Mariei Ciobanu cuprinde peste 500 de piese,printre care slagăre pe care românii nu le vor uita niciodată: Lie, lie, ciocârlie, „Aurelu’ mamii“, „Vântul de vară mă bate“, „Lângă poartă am un tei“, „Cei mai frumoşi ani ai mei“, „Ce n-aş da să mai fiu mică“, „Roata mare“.

Povestea de viață a Mariei Ciobanu din ultimii ani

Maria Ciobanu s-a stabilit de mai mulți ani în America, unde locuiește împreună cu fiica sa, Camelia Ciobanu Filip, în California, într-un cartier din Los Angeles.

Chiar dacă a avut o carieră de succes și este iubită în continuare de public, artista s-a retras din țară pe motivul problemelor de sănătate pe care le are.

Ionuţ Dolănescu, soţia sa, Doiniţa, şi cei trei copii locuiesc în Florida, iar fata cea mare, soprana Leontina Văduva, este stabilită la Paris, dar are şi o casă la New York.

„Maria Ciobanu este bolnavă și în ultimul an starea de sănătate s-a agravat. Are stări acute de oboseală, dureri de cap și nu prea poate să mai stea în picioare mai mult de 20 de minute. În plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respirație greoaie și palpitații”, au precizat surse apropiate de artistă anul trecut, potrivit unui interviu.

Surse- wikipedia.org, stiridirecte.ro