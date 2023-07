Cine este Matei Negrescu din serialul „Camera 609”. A fost „ispită supremă” la Insula iubirii

In articol:

Cine este Matei Negrescu, actorul care va juca un rol în cel mai nou serial românesc, „Camera 609”? Tânărul nu este străin camerelor de filmat întrucât a fost ispita supremă la Insula Iubirii.

Cine este Matei Negrescu din serialul „Camera 609”

Matei Negrescu este născut la data de 17 noiembrie 1987 și are vârsta de 36 de ani. Tânărul va juca un rol de protagonist în cel mai nou serial românesc, „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, alături de actrița Anda Sârbei.

Matei Negrescu, absolvent al Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București, și-a îndreptat atenția spre pasiunea sa pentru film în urma absolvirii cursurilor de actorie în 2013, cu James Longshore și Bianca Mina, care este scenarista unor producții precum "Lia- Soția soțului", "Lasă-mă, îmi place! Camera 609" sau "Adela".

În paralel, Matei Negrescu s-a pregătit și cu Dorotheea Petre și a absolvit și Școala de Duminică din cadrul UNATC.

Ulterior, actorul a avut numeroase apariții în reclame tv, iar în 2015 a debutat în comedia romantică americană "Crown for Christmas". Au urmat apoi filme precum "The Silent Valley" și "The Chronic Comedy Show", în care a jucat și a scris scenariul, precum și alte producții americane, printre care "The Doorman", "Royal MatchMaker" sau "A Royal Winter", dar și serialul românesc "Triplusec".

Din portofoliul său nu lipsește nici regia, în 2022 Matei Negrescu semnând regia filmului "Kickstarter", un film neo-noir/fantastic cu elemente de comedie neagră, în care a apărut alături de Mădălina Bellariu Ion și Dragoș Onisei.

De asemenea, Matei Negrescu joacă rolul de ispită în cadrul emisiunii Insula Iubirii 2023. Tânărul a mai participat și în alte sezoane anterioare, reușind să facă furori în rândul concurentelor.

Serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”

Serialul" Camera 609" este o poveste captivantă ce se diferențiază prin abordarea neobișnuită a unei povești de dragoste și prin prezența unei moșteniri importante ce generează o competiție tragi-comică.

În centrul acțiunii se află doi protagoniști care nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală. De aici începe un lanț de evenimente care se desfășoară ca un joc de domino, plin de stângăcii, momente comice și situații romantice și emoționante.

Chimia dintre protagoniști se dezvoltă treptat în timp ce trec prin diverse aventuri și obstacole, ceea ce face povestea lor mai realistă și mai interesantă.

În paralel cu această poveste de dragoste, un alt element-cheie este reprezentat de o moștenire impresionantă. Moștenirea nu este obținută prin succesiune obișnuită, ci prin îndeplinirea unei condiții speciale impuse prin testament.

Această condiție unică stârnește un interes intens și încurajează o competiție tragi-comică între diverși candidați. Toți aspiră la această moștenire și, pe măsură ce se desfășoară evenimentele, rivalitățile și umorul apar într-o manieră amuzantă și captivantă.

Programe TV Kanal D

Serialul turcesc" Melek" poate fi vizionat în zilele de luni până miercuri, de la ora 20:00, doar pe Kanal D. Povestea acestui serial aduce în prim plan impresionanta luptă a unei mame curajoase pentru copiii săi, oferind o incursiune într-o lume complexă, în care valorile familiei, tradițiile comunității și întâmplările dramatice și sensibile se intersectează, captivând telespectatorii într-un mod unic.

Personajul central al poveștii este Melek, interpretat cu talent de actrița Nehir Erdogan. Melek este o femeie puternică și hotărâtă, care își reconstruiește destinul alături de copiii săi.

Actrița Nehir Erdogan investește în acest rol toate emoțiile necesare pentru a reda autenticitatea și profunzimea personajului Melek, oferind telespectatorilor o experiență captivantă și emoționantă.

