Cine este Matei Toader de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a construit și a programat un robot, la doar 13 ani.

Matei Toader de la Românii au Talent, sezonul 12, are 13 ani și este din București. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a venit în emisiune ca să cânte însoțit de amicul său, roboțelul Otto, pe care acesta l-a construit și l-a programat în doar patru luni.

Spre deosebire de alți copii de vârsta sa, Matei Toader de la Românii au Talent, sezonul 12, este pasionat de muzică, politică, programare, robotică și tehnologie. Micul geniu de la Românii au Talent 2022 își dedică o mare parte din tmpul liber acestor pasiuni speciale.

Matei Toader de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Bună, sunt Matei Toader, am 13 ani și sunt din București. Eu sunt elev în clasa a VII-a, în majoritatea timpului sunt la școală și fac teme, dar mai am timp și pentru pasiuni.

Am descoperit programarea acum doi ani când am învățat să dau lucrurilor viață, cyberilor, acum roboților. Primul robot a fost Otto și mi-a luat ceva să îl construiesc, a fost un pic greu, dar am reușit. Pe Otto l-am construit timp de patru luni până l-am finalizat de tot, iar apoi l-am programat.

În programare poți să îți creezi lumea ta, poți să faci tot ce vrei. Eu vorbesc cu Otto, politică, despre Românii au Talent, despre perspectivă. Mă interesează politica pentru că trăiesc în România, vreau să schimb ceva, îmi place mult, sunt idealist. Vreau să mă fac cântăreț, programator și să intru în politică. Avem nevoie de administrație bună”, a spus Matei.

Matei Toader de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Matei Toader, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Jurații de la Românii au Talent 2022 i-au oferit lui Matei Toader, patru de DA, iar astfel micul geniu a trecut în etapa următoare a concursului.

”Matei, mi-a plăcut foarte mult ideea spectacolului tău, mi-a plăcut prietenul tău robot, care a cântat cu tine și te-a susținut. Cred totuși că în ceea ce privește interpretarea ta, poate să devină mai bună prin exercițiu, dar tu ești genial. Ai transmis așa o bună dispoziție și o energie tare frumoasă de când ai intrat pe scenă”, a spus Andra.

Andi Moisescu a ținut să precizeze că tehnologie, în speță, rețelele sociale, tind să ne îndepărteze ca oameni, deși au fost create ca să ne apropie. Însă juratul a apreciat talentul incredibil al lui Matei Toader.

”Pe mine m-a mișcat un lucru pe care l-a spus el și pe care îl consider foarte important atunci când s-au referit la roboți și la tehnologie. A spus că generația lui este cucerită deja de tehnologie pentru că tehnologia îi ajută să nu mai fie singuri.

E un subiect foarte interesant peste care nu ar trebui să trecem așa ușor. E foarte posibil ca tocmai datorită tehnologiei care ne apropie, de fapt, se pare că ne îndepărtează din ce în ce mai tare pe unii de ceilalți și deși aveam impresia că dacă apar niște like-uri, inimioare suntem împreună, în realitate suntem din ce în ce mai singuri. Ce încearcă să ne apropie, de fapt, ne îndepărtează.

Dincolo de ea, mi se pare că e foarte frumos ce ai făcut tu, Matei, ești un băiat foarte talentat și eu te văd pe tine mai degrabă ca un entertainer. Eu așa o să te judec, ca pe un showman. Eu asta am văzut la tine”, a spus Andi Moisescu.