Ludovic Orban, actualul lider al PNL-ului și președinte al Camerei Deputaților, este căsătorit de peste 20 de ani cu Mihaela, cu care are un băiat, de care este foarte mândru.

Cine este Mihaela Orban, soția președintelui PNL, Ludovic Orban

Mihaela Orban și Ludovic Orban trăiesc o poveste de dragoste de peste două decenii, iar împreună au un băiat în vârstă de 21 de ani.

În tot acest timp cei doi și-au ținut căsnicia departe de ochii presei, rare fiind situațiile în care cei doi s-au afișat public.

Mihaela Orban a fost dintotdeauna o prezenţă discretă. S-a născut în București, unde a și crescut, și a studiat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii Bucureşti. În prezent este psiholog, psihopedagog și directoare de grădiniță, dar și consilier în cadrul unei fundații care se ocupă cu educarea copiilor și tinerilor din România.

Mihaela Orban și Ludovic Orban au împreună un băiat, Tudor Andrei.

În vârstă de 21 de ani, a absolvit Liceul ”Gheorghe Șincai” din București, iar în prezent este student la Facultatea de Matematică din cadrul universității București.

„E aplecat spre ştiinţele exacte, fizică, matematică, chimie… E şi în zona informaticii, dar spune că nu vrea să stea toată viaţa în faţa unui computer şi nu vrea să meargă spre IT. Mă bucur că învaţă, că e serios. L-am crescut foarte liber, l-am lăsat să dea cu capul de pragul de sus singur, nu l-am protejat.

Am încercat să-i spun punctul de vedere. Nu am apelat la interdicţii, la pedepse, nici măcar nu l-am ameninţat că-l opresc. Au fost unele pedepse, dar neaplicat cu nervi, ci calm şi cu explicaţii. Am trecut de perioada asta, de la 15 ani nu am mai avut niciun motiv să-i aplic vreo pedeapsă. E pe propriile picioare, caută să-şi găsească rezolvări la toate problemele cu care se confruntă”, a declarat Ludovic Orban în 2017.

Tudor Andrei Orban este pasionat de călătorii, desen și încă de la 16 ani participă la olimpiade, fiind lăudat cu un IQ ridicat.

"Tudor participă încă de la 16 ani la olimpiade de matematică şi informatică. Are o minte brici şi un IQ mult peste medie. Îi plac mult călătoriile, dar şi desenul, pe care a reuşit să îl ducă la nivel de artă, deşi nu are studii de specialitate.

Desenează grafitti la fel de fel de competiţii naţionale şi internaţionale, toate lumea se întreabă de unde are el un asemenea talent.", au declarat apropiaţii familiei, în urmă cu câțiva ani.