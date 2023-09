Cine este Mihai Mitoșeru? Biografie: vârstă, studii, carieră. „Văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții”

In articol:

Cine este Mihai Mitoșeru? Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre unul dintre cei mai iubiți prezentatori de la noi din țară.

Cine este Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru s-a născut pe 5 iulie 1975 în Bucureşti şi este un cunoscut actor şi om de televiziune român. Părinții săi au fost de meserie actori.

Încă din copilărie, prezentatorul TV avea mai multe pasiuni, printre care fotbalul și teatrul. Mama sa, Camelia Mitoșeru, a avut mereu grijă de programul lui, astfel încât să aibă timp de școală și de fotbal.

„Eu voiam să joc fotbal şi ai mei îmi spuneau: «Vrei să joci fotbal, trebuie să mai mergi şi la şcoală». Şi atunci făceam şcoală, fără să vreau şi pe vremea aia chiar se făcea.

A fost frumos, că ai mei au fost actori. Mama era cunoscută, mai intra înainte la coadă la alimente. Mă jucam, nu eram la calculator, că nu aveam aşa ceva. Dar mă jucam tot felul de jocuri”, a declarat actorul.

Mihai Mitoșeru a avut o copilărie foarte frumoasă, a învățat bine la școală și a avut în jurul său doar prieteni cuminți, astfel că a stat departe de probleme.

A crescut cu iubirea pentru scenă, astfel că a absolvit UNATC din București, secţia de actorie.

Pe parcursul carierei sale, acesta a fost prezentator, la diferite posturi de televiziune, dar și în cadrul unor evenimente private. Mihai Mitoșeru a fost căsătorit de două ori, iar în prezent este singur.

Cine este Mihai Mitoșeru Biografie vârstă, studii, carieră

Cu ce se ocupă Mihai Mitoșeru

Mihai Mitoșeru a iubit scena încă din copilărie, astfel a decis să urmeze cursurile UNATC din București.

De-a lungul timpului, vedeta a colaborat cu mai multe posturi de televiziune și a prezentat numeroase evenimente.

La început de drum, Mihai Mitoșeru a legat o prietenie sinceră cu Teo Trandafir. Prezentatorul a învățat foarte multe lucruri de la ea, despre tot ce înseamnă televiziune. La un moment dat, cei doi au lucrat împreună, lucru ce l-a bucurat.

„Mă cunosc cu Teo Trandafir de aproape 20 de ani și am vrut să lucrăm de mai multă vreme împreună. Ea a fost într-un fel profesoara mea, pentru că atunci când am intrat eu în televiziune, ea era deja acolo, avea experiență. Am furat meserie de la ea.

Întotdeauna mi-a plăcut Teo Trandafir din toate punctele de vedere, dar în primul rând ca om, este un prieten adevărat care este oricând acolo când ai nevoie. Profesional cred că este de departe cea mai bună femeie din televiziune.

Noi am mai colaborat de-a lungul timpului, am fost des invitat la „Teo Show’, i-am fost ocazional și partener când Bursucu nu a putut fi prezent în platou”, a povestit Mihai Mitoșeru.

Atunci când nu este pe platourile de filmare, acesta obișnuiește să participe la evenimente private, în calitate de prezentator.

„Prezint evenimente. De altfel, este activitatea cu care mă ocupam și înainte, cu care mă ocup și între filmările de la «Se strigă darul». Am multe evenimente în perioada asta, inclusiv nunți, botezuri, zilele orașului”, a declarat Mihai Mitoșeru.

În prezent, Mihai Mitoșeru face echipă cu Grațiela Duban, pentru prezentarea emisiunii „Se strigă darul”.

Mihai Mitoșeru a divorțat acum 4 ani

Mihai Mitoșeru a divorțat acum 4 ani

Mihai Mitoșeru a fost căsătorit cu Noemi Dragomir vreme de 13 ani. În 2019, cei doi au hotărât că cel mai bine pentru amândoi este să divorțeze. Cu toate acestea, au rămas într-o relație bună de prietenie și se mai întâlnesc la diferite ocazii.

„Am divorțat acum 4 ani. Am avut două relații, una de 10 ani, una de 14, cred că am fost destul de ok în viața asta și destul de serios. Nu mă întreba de ce am divorțat, că nici eu nu știu, acum îmi pare rău.

Ne plafonasem, nu am știut cum să gestionez situația. După 14 ani de zile ne certam foarte rău, vorbeam urât. Poate ar fi trebuit să fac și eu ceva, dar în loc să fiu eu mai ok și mai matur, îi răspundeam mai rău decât o făcea ea și nu am știut să salvez situația.

Mi s-a părut că cel mai bine e să plec din acea relație. Acum, după 4 ani de zile, nu mai gândesc așa. Mă gândesc că ar fi trebuit să fac ceva. E tardiv, oricum. În ăștia 4 ani, nici nu pot să spun că am găsit pe cineva cu care aș fi vrut să rămân.

Acum m-am și maturizat, văd altfel pe toată lumea, văd altfel oamenii, încep să am alte pretenții. Practic, nu vreau mult, eu sunt un om normal, vreau niște chestii normale, dar normalitatea în ziua de azi e ceva senzațional.

Poate m-am și obișnuit să fiu singur, ceea ce e foarte rău, poate nici nu am găsit fata cu care aș vrea să rămân, habar nu am. Dar, sunt deschis.”, a declarat Mihai Mitoșeru, la WOWnews.

Surse: libertatea.ro, bzi.ro