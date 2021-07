Cine este Mircea Diaconu. Actorul generației de aur a scenei românești a candidat la Preşedinţia României în 2019

Mircea Diaconu. [Sursa foto: MediaFax Foto] 14:13, iul 27, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Mircea Diaconu este unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți actori ai generației de aur a scenei românești. La vârsta de 71 are o carieră impresionantă în lumea filmului și teatrului românesc.

Cine este Mircea Diaconu, actorul cu o carieră de 50 în cinematografie și teatru

Mircea Diaconu s-a născut pe 24 decembrie 1949, în comuna Vladești din județul Arges. Și-a dorit încă de mic să devină un mare scriitor, iar după absolvirea liceiului la Câmpulung Muscel în 1967 a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, pe care l-a terminat în 1971.

„Da, am scris, să mărturisesc, mi-e puţin jenă de lucrul ăsta aşa parcă am făcut un lucru, nu rău, dar de taină. Poezia e un lucru de taină, e un lucru intim. Am scris câteva poezii, câteva, mai ales când am fost îndrăgostit. Eram tânăr şi adolescent şi am simţit nevoia asta. De scris cărţi am început mult mai târziu”, a mărturisit Mircea Diaconu.

Îndrăgitul actor a povestit un moment petrecut în satul natal, o emoție pe care nu a mai întâlnit-o la maturitate.

„Când eram mic aveam atât de mult timp, cât destrămam norii. Da, pentru că stăteam pe spate, în iarbă şi mă uitam la cer şi-mi alegeam un nor. Şi aveam eu pretenţia sau ambiţia sau orgoliul că eu îl destram, el se destrăma singur, bineînţeles. Şi se topea şi se reconstruia în altă parte. Şi eu îi destrămam, adică ăsta era timpul fizic al meu”, a spus actorul.

Mircea Diaconu a debutat în 1970, cu un an înaintea de terminarea studiilor, la Teatrul Bulandra, cu spectacolul „Harfa de iarbă” de Truman Capote, iar la un an mai târziu a jucat în filmul „Nunta de piatră”.

În 1972 s-a angajat la Teatrul Bulandra, unde a rămas până în 1982, când a devenit actorul Teatrului Nottara, unde a profesat actoria până în anul 2004. A fost primul actor din România care și-a dat demisia, devenind liber profesionist, pentru ca apoi să revină în teatru ca angajat în 2001, iar în 2004 a ocupat funcția de director al Teatrului Nottara din Bucuresti.

La vârsta de 26 de ani, în 1977, a fost premiat de Uniunea Scriitorilor pentru volumul său de debut, „Şugubina”, urmat de „La noi, când vine iarna”, „Scaunul de pânză al actorului” şi „În Bucureştii de odinioară, cu Mircea Diaconu”.

„Eu am scris cărţi mici, cărţi mici pentru că am considerat în clipa în care am ales cuvintele, acelea puţine care sunt, sunt acelea în care cred şi pe care mizez, nimic în plus. Am avut intenţii mari, în anii 80, spre final chiar, mi-am şi făcut notiţe, să scriu un fel de colecţie de clipe ale acelor vremuri, fotografii şi se numeau „umilinţa zilnică”, cam aşa se trăia atunci. Am şi scris câteva dar m-am crispat aşa, m-am închistat, am sentimentul neplăcut că lumea nu mai citeşte, lumea nu mai are nevoie de cuvântul scris”, a declarat Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu este un nume mare în lumea cinematografiei, iar până în prezent a jucat în peste 60 de roluri, multe în pelicule celebre, iubite de public și devenite de referință.

Activitatea politică a lui Mircea Diaconu. A candidat la Preşedinţia României în 2019

Mircea Diaconu, pe lângă o carieră reușită în actorie, a avut o carieră interesantă şi în politică, cu pozițiile de senator, ministru al culturii, europarlamentar şi candidat la Preşedinţia României.

Aceasta si-a anuntat, la Pitesti, în anul 2008, candidatura în colegiul Curtea de Argeș- Câmpulung Mușcel, unde a motivat alegerea unui colegiu din nordul județului Argeș prin faptul că este născut în comuna Vladești.

Mircea Diaconu, la lansarea candidaturii, a declarat ca PNL este primul partid în care se înscrie.

"Am fost membru PCR, am fost unul dintre cei mai tineri membri PCR, am fost făcut cu silă în anul II de facultate, după note, iar în 1989 eram un foarte bătrân membru de partid. De atunci, PNL este primul partid în care mă înscriu.”, a declarat Mircea Diaconu.

Îndrăgitul actor a mărturist că de când a primit această propunere, a avut câteva nopți în care nu a putut dormi de "spaimă și de griji”.

„Cel mai important pentru un actor este efortul pe care-l face de a se muta dintr-o cutie într-alta, este vorba de percepția publică a oamenilor, alegătorii știu că actorii sunt într-o parte, politicienii într-o parte, fotbaliștii în altă parte, e foarte greu să te muți dintr-o cutie în alta. M-am tot întrebat ce e cu politica. De câteva nopți nu dorm, iar de când am primit invitația să particip la alegeri,(...) nu am dormit deloc de spaimă, de griji”, a completat actorul.

Totodată, aceasta a spus că va lua în serios politica, la fel cum a făcut și cu meseria de actorie.

"Actoria este o meserie, chiar și politica este o meserie, iar dacă o tratezi asa e foarte important. În clipa asta percepția publică despre clasa politică este uneori amuzantă, uneori agresivă.”, a mai spus Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu și-a anunțat candidatura independentă la alegerile prezidențiale 2019, în fața Ateneului Român. Pentru susținerea candidaturii independente a actorului s-a format o alianță electorală dintre ALDE și Pro România, care s-a intitulat „Un Om”.