In articol:

Biografie Monica Bîrlădeanu: Vezi detalii interesante și probabil puțin cunoscute de publicul larg despre frumoasa tânără care a cucerit până și Statele Unite ale Americii.

Cine este Monica Bîrlădeanu

Monica Bârlădeanu este o renumită actriță din România și una dintre prezențele cele mai atrăgătoare de pe scenele teatrale și cinematografice românești.

Ea s-a născut pe 12 decembrie 1978 în Iași și are în prezent 44 de ani. Monica Bîrlădeanu este, de asemenea, cunoscută sub numele de Monica Dean, nume pe care l-a dobândit pe măsură ce și-a consolidat cariera în Statele Unite ale Americii.

Ea s-a remarcat și pe plan internațional, activând ca prezentatoare TV și actriță în afara țării. Monica Dean a interpretat un rol și în serialul "Lost" în 2006.

Citește și: „Am avut un gând azi” Monica Bîrlădeanu, moment de sinceritate pe rețelele sale de socializare! Actrița le-a oferit fanilor săi din mediul online o lecție importantă de viață: „Acolo nu ești relevant”

Cine este Monica Bîrlădeanu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Tânăra s-a făcut cunoscută și în Statele Unite ale Americii [Sursa foto: Facebook]

Monica Bîrlădeanu, studii și parcurs profesional

În ciuda înclinației sale către actorie, Monica Bârlădeanu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, din Iași. În perioada studenției, ea a activat ca model și a participat în diverse campanii publicitare.

Visul cel mai mare al tinerii a fost să lucreze în televiziune, lucru ce s-a și concretizat odată cu postul de prezentatoare TV în cadrul unei emisiuni.

În anul 2002, a fost desemnată drept cea mai frumoasă celebritate din România de către revista Beau Monde, iar în același an, revista TV Mania a ales-o ca fiind cea mai atrăgătoare vedetă. În 2003, a început să prezinte o emisiune alături de Dan Tudor.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: O femeie şi-a aruncat de la etaj copiii de 2 şi de 3 ani, într-un hotel din Botoșani. Cel mai mic a murit la spital- stirileprotv.ro

Începând cu 2008, Monica Bîrlădeanu a călătorit în Los Angeles, unde a urmat cursurile unei școli de televiziune și actorie. Acest lucru a marcat începutul carierei sale în industria filmului.

Monica Bârlădeanu se numără printre puținele actrițe din România care au reușit să își facă un nume în străinătate datorită talentului și inteligenței sale. Printre filmele celebre care i-au adus notorietate se numără "Lost," "Francesca," "Moartea domnului Lăzărescu," "Maternity Blues" și "Despre oameni și melci."

Pelicula sa cea mai recentă este "Faci sau taci," o comedie românească în stilul regizorului Iura Luncașu.

Cine este Monica Bîrlădeanu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Tânăra s-a făcut cunoscută și în Statele Unite ale Americii [Sursa foto: Facebook]

Copilăria Monicăi Bîrlădeanu

Monica Bîrlădeanu este tipul de vedetă care preferă să își țină viața privată departe de ochii curioșilor. Deși discretă de fire, aceasta și-a deschis sufletul la un moment dat și a povestit ororile prin care a trecut în adolescență. Actrița a suferit foarte mult din cauza tatălui său, care era foarte violent cu mama ei.

„Zgomotele înfundate, ştii cum e când lovești un corp şi corpul ăla se lovește de altceva, dar e un perete şi e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel. Simțeam teroare. Mai mare teroare era când după un episod din ăsta, nu mai zicea niciunul nimic şi atunci îmi era frică să deschid uşa.

El stătea la 38-40 de km de Iaşi şi odată am fost şi pe jos până la el cu fratele meu, cu bicicleta sau cu autostopul. A fost ultima lui vizită la noi acasă. El a murit după o lună (…). Şi când te gândeşti că toată lumea se uită la noi şi zice „că suntem prinţese” oamenii au senzaţia că „Doamne!”, şi ştii de ce? Pentru că nimeni nu vorbește despre lucrurile astea”, a declarat Monica Bîrlăeanu, în cadrul unui interviu.

Deși acum are tot ce și-ar putea dori, viața Monicăi Bîrlădeanu nu a fost întotdeauna roz în plan financiar. În adolescență, familia vedetei a trecut printr-un moment de cumpănă, astfel că la vârsta de doar 16 ani a fost nevoită să se angajeze.

„Familia mea avea o situaţie foarte precară financiar. Tatăl meu murise, mama era educatoare. Îţi iei banii pe vară şi într-o lună s-au dus că ai trei copii. Când am ajuns la o vârstă la care am simţit că se poate conta pe mine, 16, exact în vara din a 10-a, am vrut foarte tare să contribui şi să îmbunătăţesc cumva situaţia noastră. Şi atunci m-am angajat ospătăriţă la o terasă. Lucram 24 cu 48, tu ştii ce înseamnă asta?

Citeste si: „Tu, frumoasa frumoaselor, vrei să stai acasă? Vrei să rămâi acasă, să te îngroape treburile casnice?” Gina Pistol, criticată de bunica Emilia pentru decizia de a renunța la carieră pentru fiica sa- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Care este diferența de vârstă dintre Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan- radioimpuls.ro

Astăzi nici nu pot să-mi imaginez, deşi fratele meu mai mare e pompier şi lucrează pe programul ăsta. Când eşti ospătar eşti în picioare tot timpul. Dar vezi, asta spun… atunci corpul meu ducea toate abuzurile astea. Nopţi nedormite şi mi-a plăcut foarte tare, ţin minte prima senzaţie pe care am avut-o în momentul în care am câştigat primii bani şi primii bani erau din bacşiş, nu era salariu. Când a ajuns la salariu şi s-a uitat în buletinul meu, îţi dai seama, eram totuşi un minor, dar erau anii 90”, a mai spus actrița.

Citește și: „Mă simt onorată” Antonia Scutaru va juca alături de Monica Bîrlădeanu într-un nou serial! Cum a fost experiența de pe platourile de filmare: „Absorbeam ca un burete tot ce făceau colegii mei”

Cine este Monica Bîrlădeanu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Tânăra s-a făcut cunoscută și în Statele Unite ale Americii [Sursa foto: Facebook]

Viața amoroasă a Monicăi Bîrlădeanu

După ce s-a despărțit de Bobby Păunescu, în 2013, Monica Bîrlădeanu a ales să fie destul de discretă în legătură cu viața sa amoroasă. Cu toate acestea, la aproape un deceniu de la separare, actrița a făcut publică noua sa poveste de dragoste pe care o împărtășește cu medicul militar, Valeriu Gheorghiță.

Cu toate acestea, de când a oficializat relația cu partenerul său de viață, frumoasa actriță s-a lovit de mai multe critici și cuvinte urâte, conform cărora iubitul ei ar fi, de fapt, un bărbat însurat. Monica Bîrlădeanu a ținut să deconspire zvonurile recunoscând că bărbatul este divorțat și liber să iubească pe oricine vrea el.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală și ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățișez”, a declarat Monica Bîrlădeanu pe pagina sa de social media.

Surse: a1.ro, bzi.ro, viva.ro, stiridirecte.ro