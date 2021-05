Cine este Narcisa Ungureanu, finalista de la Românii au Talent 2021, sezonul 11. Concurenta a primit wild card din partea juraţilor

In articol:

Cine este Narcisa Ungureanu, finalista de la Românii au Talent 2021. Juraţii au fost impresionaţi de micuţa artistă şi i-au oferit wild card-ul care au propulsat-o pe Narcisa din Bucovina în marea finală de pe 28 mai 2021.

Finalişti Românii au Talent 2021: Duo Turkeev, Daria Batschi, Narcisa Ungureanu, Art of Robots, Rareş Trufea, Dean Bowman, Ana Maria Mărgean, GIM, Remi Martin, Filip Cioc şi Magitot.

Cine este Narcisa Ungureanu, finalista de la Românii au Talent 2021

Narcisa din Bucovina, pe numele său Narcisa Ungureanu, are 10 ani și este din Bucovina. Micuța artistă i-a încântat pe jurații de la Românii au Talent cu talentul său muzical, de aceea aceştia au decis ca Narcisa Ungureanu să meargă în finala de la Românii au Talent 2021.

Narcisa Ungureanu, finalista de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Narcisa Ungureanu are o poveste de viață incredibilă și a mărturisit că dacă va câștiga premiul cel mare, îl va ajuta pe tatăl său să își plătească tratamentul, fiindcă este grav bolnav.

”Eu mă numesc Narcisa Ungureanu, am 10 ani și sunt din Suceava. Mama când era mică a vrut să cânte, dar nu a putut fiindcă erau cam săraci și părinții ei nu au lăsat-o să cânte, așa că eu i-am urmat visul.

Am foarte multe piese, am piese despre frații mei, am hore. Am foarte multe trofee, cânt pe la nunți pe la botezuri și cu banii pe care îi câștig la evenimente private îi dau lui tata pentru terapie.

Muzica e viața mea și vreau să fac asta toată viața. O să știe toată lumea de Narcisa din Bucovina.” , a spus micuța artistă în preselecţii.

Tatăl Narcisei Ungureanu are o problemă de sănătate, iar artista vrea să îl ajute să se facă bine.

”Tata a avut o tumoră la măduva coloanei și de atunci nu a mai putut să meargă, stătea în pat, acum e mai bine, mergem la Humor la terapie. Eu țin la părinții mei foarte mult, îi iubesc foarte mult”, a mai spus Narcisa în preselecţii.

Cine sunt FINALIŞTII din a doua semifinală de la Românii au Talent 2021

În a doua semifinală live de la Românii au Talent 2021 au performat următorii concurenţi: Dean Bowman, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Maria Rădeanu, Magitot, Simion R Ştefan, Cosmin Adrian şi Louise, Elena Gatcin, Raisa Chiribuţă. Art of Robots, Ruslana Krutas, Remi Martin şi Filip Cioc.

Însă, doar CINCI dintre aceştia au câştigat un loc în marea finală a emisiunii şi vor avea şansa de a pune mâna pe marele trofeu în valoare de 120. 000 de euro.

Cei CINCI FINALIŞTI din a doua semifinală live de la Românii au Talent 2021 sunt: Art of Robots, Magitot, Filip Cioc, Dean Bowman şi Remi Martin.

Concurenţi propuşi pentru Premiul de Originalitate

Maria Rădeanu, Duo Turkeev, Art of Robots şi Daria Batschi au fost propuşi de juriu pentru Premiul de Originalitate de la Românii au Talent 2021.

Vinerea viitoare se va anunţa câştigătorul acestui premiu în valoare de 10.000 de euro. Liniile de vot sunt deschise, iar publicul îşi poate vota favoritul până pe.