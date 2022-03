Cine este Nicolai Tand de la „Dancing on Ice: Vis în Doi” 2022

In articol:

Chef Nicolai Tand se numără printre cei nouă concurenți ai show-ului „Dancing on Ice: Vis în doi” ce va avea premiera pe data de 5 martie 2022, la ora 20:00, pe Antena 1.

Cine este Nicolai Tand, concurent la emisiunea „Dancing on Ice: Vis în Doi”

Nicolai Tand este un chef celebru în lumea mondenă prin aparițiile sale TV, unde reușește să le ofere oamenilor nenumărate rețete culinare. Chef Nicolai s-a născut în anul 1974 în Rozavlea, Maramureș. În prezent, Nicolai face parte din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde le prezintă telespectatorilor diferite rețete de mâncare. Pe lângă emisiune, Nicolai se ocupă și de restaurantul său cu specific franțuzesc din Capitală.

Nicolai și-a început cariera la 20 de ani, plecând în Franța pentru a câștiga bani cu care să-și ajute mama: „La 20 de ani am plecat din România ca să-mi ajut mama.

Am dormit prin case părăsite, prin maşini şi am mâncat în biserici. Nimic nu m-a descurajat! Am ajuns, din Nicolai, românul bun la toate, în restaurantele din Franţa, director general“, declara Nicolai Tand într-un interviu.

În Franța a petrecut 13 ani, declarând că Parisul rămâne un loc de suflet pentru el. În perioada cât a locuit la Paris, Nicolai s-a căsătorit cu o franțuzoaică de care a divorțat, însă, trei ani mai târziu, în 2000.

„Nu ştiu de ce… În inima mea, în sufletul meu e Parisul. Îmi place Parisul. Am vrut să stau în Anglia, nu mi-a plăcut. Am plecat în America. După două săptămâni eram înapoi. Parisul mi-a intrat în suflet. La Paris e ca şi când plec în Maramureş, sincer.

Eu aş trăi între Maramureş, Paris şi Bucureşti“, spune Nicolai.

În prezent, Nicolai este căsătorit cu Monica Tand, cunoscută și ea în spațiul public, fiind blogger de fashion, iar împreună au doi copii: Iancu și Ilona.

Când începe show-ul „Dancing on Ice: Vis în doi”

Emisiunea Dancing on Ice: Vis în doi va avea premiera sâmbătă, 5 martie 2022, de la ora 20:00. Urmând ca emisiunea să se difuzeze live, în fiecare săptămână, sâmbăta, de la ora 20:00.

Din juriul emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi, vor face parte Mihai și Elwira Petre, Cornel Gheorghe și Simona Pungă, iar prezentatorii emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi vor fi Ștefan Bănică Junior și Irina Fodor.

Cine sunt concurenții emisiunii „Dancing on Ice: Vis în doi”

La show-ul care stă să înceapă vor lua parte nouă vedete: Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenişan și Cătălin Cazacu. Vedetele vor patina în fiecare săptămână alături de partenerii lor, care sunt patinatori profesioniști, la Dancing on Ice: Vis în doi.

”Dragilor, din 5 martie, ne vedem pe gheața, la Dancing on Ice: Vis în doi. Vă fac cunoștință cu Daniela, antrenoarea și partenera mea. Daniela va lupta pentru a-și îndeplini visul de a reveni în țară, după ani în care a stat departe de casă. Ea își dorește să poată relua legătura cu gheața, să se antreneze și să susțină financiar viitorul sportiv în tenis al băiețelului său în vârstă de doar 6 ani. Abia aștept să ne vedeți!!”, a scris Chef Nicolai pe rețelele de socializare.

„Cu Gratioano Dinu fac echipă de aproape doua luni, zi de zi la antrenamente, îmi e și partener, dar și antrenor. O să vă impresioneze povestea lui, o să vă surprindă povestea noastră însă cel mai important aici este visul lui, motivul pentru care concurăm împreună: Gratiano își dorește să schimbe viitorul patinajului în România, prin prisma celor cinci mici sportivi, antrenați de mama lui.

Puterea voastră, a publicului, este super mare, pentru că veți putea vota, așa că îmi pun bazele în susținerea voastră, în răbdarea lui Gratiano și în determinarea mea să îi depășesc așteptările, în timp record. Ne vedem, începând cu 5 martie”, a scris Sore pe Instagram.