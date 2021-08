Cine este Olga Verbițchi, concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities 2021. „E important ca alegerile vestimentare să mă reprezinte!”

Olga Verbițchi este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities 2021 13:26, aug 2, 2021 Autor: Loredana Dobre

Sezonul 7 Bravo, ai stil! Celebrities revine pe micile ecrane din septembrie 2021. Nouă concurente intră în cea mai urmărită competiție de modă din România.

Olga Verbițchi este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities 2021

Una dintre concurentele noului sezon Bravo, ai stil! Celebrities este Olga Verbițchi, în vârstă de 20 de ani. Tânăra cântăreață se bucură deja de recunoașterea unui public larg, atât în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România.

Olga Verbițchi, cântăreață

Este absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, studentă la Actorie, în București, pasionată de muzică, în toate manifestările ei, și dans. A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava. Aflată mereu în căutarea noului și a esteticului, Olga speră să își definească și rafineze stilul în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrieties”.

„Particip la <Bravo, ai stil! Celebrities> pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin „tot pachetul”, iar stilul face parte din acesta. Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o sa mă descurc bine, îmi place să învăt, să încerc lucruri noi”, a declarat Olga Verbițchi.

Cătălin Botezatu se retrage de la masa juraților Bravo ai stil! Celebrities

Creatorul de modă Cătălin Botezatu părăsește masa juraților „Bravo, ai stil!” pentru a se dedica altor proiecte în Kanal D. El spune că a acceptat noi provocări pe care este nerăbdător să le împărtășească cu fanii săi.

„Dragii mei, a venit momentul pentru a împărtăși cu voi o decizie pe care am cântărit-o mult, nu a fost o decizie ușoară, însă am hotărât să mă retrag din proiectul Bravo, ai stil!. Voi rămâne în Kanal D, alături de această echipă extraordinară, împreună vom dezvolta alte proiecte de televiziune. Sunt convins că această nouă etapă va reprezenta o provocare, un nou capitol frumos din viața mea și abia aștept să îl împărtășesc și cu voi.

Înainte de tot, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru, că mi-ați fost și îmi sunteți alături de fiecare dată, în toate proiectele în care sunt implicat. Vă sunt profund recunoscător! Le urez succes colegilor mei în noul sezon “Bravo, ai stil! Celebrities”. Voi reveni cu vești, așa cum v-am obișnuit! Va îmbrățișez pe toți!”, a spus Cătălin Botezatu.