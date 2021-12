Cine este Otilia Bilionera. Artista internațională s-a confruntat cu depresia: „Pur și simplu dintr-o dată totul e întunecat, nu mai ai poftă de viață” 

In articol:

Otilia Bilionera este o cântăreața de muzică dance, reggaetton și latino, care în 2014 a devenit faimoasă la nivel național și internațional, după ce a lansat piesa „Bilionera”.

Cine este Otilia Bilionera

Otilia Brumă, cunoscută sub numele de Otilia Bilionera, s-a născută pe 13 iunie 1992, în Suceava. Și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la vârsta de trei ani, fiind impresionată de piesa lui Celine Dion, „My heart will go on”, pe care o cânta cu pasiune și emoție.

Otilia Bilionera provine dintr-o familie cu muzica în sânge, unchiul artistei fiind de profesie preot, iar unul dintre verișori este interpret de muzică clasică. Cântăreața a absolvit Facultatea de Științe Politice din București, însă a decis să nu urmeze o carieră în acest sens, ci să-și facă un nume în lumea muzicii.

La începutul drumului, Otilia Bilionera s-a lovit de multe refuzuri din partea mai multor case de producție, iar în anul 2014, odată cu lansarea piesei de debut „ Bilionera ”, cântăreața a cunoscut succesul la

nivel național, dar și internațional, melodia fiind difuzată la radiouri din Bulgaria, Turcia, Grecia, Pakistan și India, unde în scurt timp a ajuns pe locul 1 în topuri.

Din 2014 până în prezent, Otilia Bilionera a primit mai multe premii, precum „Best Balkan Artist” la Bama Music Awards din Hamburg, „Best Balkan Artist” la Biaf Beirut, „Best Balkan Artist” la Golden Panther Awards din New York, „Hayat newspaper, cea mai cunoscută artistă româncă în Turcia” și „Best Balkan Artist”.

Pe lângă piesa Bilionera lansată în 2014, Otilia a lansat și melodia „Aventura”, în 2015, care a ajuns rapid pe primul loc al radiourilor din Polonia. Pe lângă cariera muzicală, cântăreața s-a lansat și ca actriță în 2018, cu rolul din filmul Deniz ve Günes, care a rulat în cinematografele din Turcia.

Otilia Bilionera formează, de mai mulți ani, un cuplu cu un bărbat de origine arabă, care în anul 2019, i-a devenit soț, în cadrul unei ceremonii realizate în mare secret, într-o moschee din Turcia.

„Logodnicul meu e arab. Am făcut o cununie religioasă în tradiția lui. Mama și tata mă susțin în tot ce fac. Sunt îndrăgostiți de logonicul meu, pentru că mă susține în tot ce fac, nu e gelos, e un bărbat descurcăreț. Am avut probleme cu bunicii, pentru că sunt de modă veche. Insistă foarte mult să fac nuntă. Vor să facă măcar o masă pentru mine. Nu mă văd mireasă, nu țin foarte mult” , a spus artista.

Artistă s-a confruntat cu depresia: „Pur și simplu dintr-o dată totul e întunecat, nu mai ai poftă de viață”

Otilia Bilionera a devenit cunoscută în anul 2014, iar încă de atunci artista s-a bucurat de un succes impresionant, atât în România, cât și în străinătate. Însă, cu acest lucru a venit în viața ei și o responsabilitatea foarte mare, aceea de a face față a unei presiuni foarte mari de a fi un artist internațional.

În cadrul unui interviu, Otilia Bilionera a declarat că a avut momente în care s-a gândit să renunțe la cariera sa. Artista mărtutirsește că a fost tratată foarte urât de managementul ei, și că au obligat-o să facă anumite lucruri în timp ce suferea de anumite probleme de sănătate.

„Da, am avut niște perioade în care mi-a fost greu, când am avut probleme de sănătate, iar managementul mă forța să fac lucruri, pe care nu trebuia sau nu eram în stare să le fac, dar mă gândeam că nu aș fi fericită, dacă nu sunt pe scenă. Eu cred că asta este misiunea mea și că m-am născut pentru asta.

Am fost tot timpul o persoană pozitivă, cu poftă de viață, curioasă să descopăr ceva nou, și nu credeam în depresie. Dar s-a întâmplat și nu poți controla, pur și simplu dintr-o dată totul e întunecat, nu mai ai pofta de viață. Cred că au fost mai mulți factori, unu la mână, am avut niște operații din cauza unei hemoragii interne, când am văzut moartea cu ochii, și eram forțată să merg la concertele mele, bolnavă fiind.

Adică aveam un stres suplimentar, managementul meu nu era interesat de faptul că în urmă cu 7 zile suferisem o operație. Eram tratată ca o sclavă, iar pe lângă problemele de sănătate, mai aveam si probleme în relație, ceea ce a dus la o depresie.”, a declarat Otilia Bilionera.

