Cine este primul român, vaccinat împotriva coronavirusului. Dezvăluiri referitoare la vaccin: ”O durere ușoară…”

Un tânăr de 26 de ani este primul român vaccinat împotriva coronavirusului. Bărbatul este medic rezident în Marea Britanie, acolo unde a fost imunizat cu vaccinul celor de la Pfizer.

Totodată, românul a mai povestit și cum se simte după vaccinul controversat. ”Salut! Sunt medic rezident in UK (Birmingham) și tocmai am primit prima doză de vaccin anti-COVID (kit-ul Pfizer). M-am gândit că un AMA ar fi util dacă aveți întrebări”, este o parte din mesajul postat de medic.

Medicul rezident, dezvăluiri despre reacțiile adverse în urma vaccinului

Românul le-a explicat curioșilor faptul că el s-a vaccinat împotriva coronavirusului, acesta suferind și de astm și atopie, iar în luna aprilie a acestui an a avut și COVID-19. Tânărul a mai explicat că în data de 9 ianuarie este programat pentru a doua doză de vaccin.

„Au trecut cam 36 de ore. Am numai o ușoară durere locală în umăr unde mi s-a făcut injecția”, a explicat medicul rezident despre primele efecte ale vaccinului anti-COVID.

Primul român, vaccinat împotriva COVID-19[Sursa foto: PixaBay]

De asemenea, românul de 26 de ani a mai explicat, în mesajul transmis, despre toate efectele adverse pe care le poți avea în urma vaccinului Pfizer, împotriva coronavirusului.

„Cea mai gravă reacție alergică este șocul anafilactic, nu s-au înregistrat cazuri de șoc anafilactic la acest vaccin și este destul de puțin probabil sa apară efecte adverse atât de serioase, având în vedere natura vaccinului. Acestea fiind zise, au fost 4 cazuri in rândul staff-ului medical de reacții moderat severe (reacții anafilactoide), însă aceste persoane erau cunoscute să fi avut reacții alergice la vaccinuri în trecut.

De exemplu în cazul astmului (și eu am astm) o formă gravă ar însemna multiple spitalizări pentru episoade grave, șederi în spital la terapie intensivă datorate astmului etc. Eu sunt o persoană cu atopie (multiple alergii la mai multe lucruri, printre care și ambrozie) și nu am avut niciun fel de reacție alergică sau înrăutățire a alergiilor pe care le am”, a conchis acesta.

Sursa – Cancan