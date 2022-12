Cine este Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr. Tânărul va fi juratul unui nou show TV

In articol:

Radu Ștefan Bănică, fiul lui Ștefan Bănică Jr., se bucură de o notorietate din ce în ce mai crescută în ultima vreme. Radu urmează să participe ca și jurat la o emisiune TV care își propune să descopere tinerele talente în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.

Cine este Radu Ștefan, fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Radu Ștefan Bănică este fiul lui Ștefan Bănică Jr. din relația pe care celebrul cântăreț a avut-o cu Camelia Constantinescu timp de cinci ani.

Născut pe 7 februarie 2002, Radu Ștefan Bănică are 20 de ani și este zodia Vărsător. Tânărul a absolvit studiile Liceului Teoretic Jean Monnet, iar în prezent este student în ultimul an la UNATC, fiind pasionat de teatru, exact ca și tatăl său.

Pe lângă facultate, Radu Ștefan Bănică este foarte implicat în lumea teatrului, jucând în piese precum „O noapte furtunoasă”. Totodată, Radu Ștefan Bănică se face cunoscut și în televiziune. Tânărul a fost concurent într-o emisiune celebră.

Radu Ștefan nu seamănă doar cu tatăl său, ci i-a preluat foarte multe și din calitățile mamei sale, de care este foarte mândru.

„Mama este PR-ul meu numărul 1, are grijă să am imaginea țiplă și îi mulțumesc pentru asta. Dar eu de mic am învățat ce trebuie să fac, ce trebuie să vorbesc, cât să îmi fie natural. Până la urmă, nu vreau să fac de râs numele meu…”, a povestit Radu, fiul lui Ștefan Bănică Jr.

Radu Ștefan Bănică va fi jurat într-o emisiune TV

Radu Ștefan, fiul lui Ștefan Bănică Jr., va fi jurat într-un show TV, care își propune să descopere cele mai mari talente în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani.

Prezentatorii emisiunii sunt Florina Constantinescu şi Laurenţiu Niculescu, liderul trupei The Colours şi producătorul muzical al mai multor emisiuni.

La show-ul în cadrul căruia Radu Ștefan Bănică va fi jurat, vor participa copii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, care vin să-și arate talentele. Pe lângă Radu Ștefan Bănică, din juriul emisiunii vor face parte și Matilda Pascal Cojocăriţa, Elena Gheorghe, care vor analiza prestațiile micuților talentați.

