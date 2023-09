Cine este Răzvan Mincă, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12? Concurentul face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu

In articol:

Cine este Răzvan Mincă, de la Chefi la Cuțite 2023, sezonul 12

Răzvan Mincă, în vârstă de 38 de ani, a reușit să impresioneze jurații și să obțină un loc în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu în cadrul emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12.

Concurentul este proprietarul unui restaurant din București, cu specific mexican și a demonstrat încă din timpul preselecțiilor că are talent culinar. El a gătit un taco cu greieri și guacamole, un preparat simplu, dar inedit, care i-a adus cuțitul mult dorit și șansa de a continua să impresioneze în emisiunea culinară.

Răzvan Mincă a continuat să surprindă în etapele următoare ale competiției și a obținut un loc în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, primind tunica turcoaz.

Răzvan Mincă s-a logodit la Chefi la Cuțite 2023

Răzvan Mincă a făcut un gest extrem de romantic în preselecții, în timp ce era în fața juraților.

Concurentul a cerut permisiunea să i se alăture iubita sa, moment în care chefii și-au dat seama că va urma o cerere în căsătorie.

Întreg momentul a fost unul emoționant, iar partenera sa de viață, logodnică în momentul de față, a spus marele „DA”.

„În primul rând am luat cele trei cuțite de la chefi și am cerut-o în căsătorie pe iubita mea. Am emoții, îmi tremură vocea acum. Am avut mai multe emoții la cerere decât in fata chefilor”, a mărturisit Răzvan Mincă.

„Am avut mai multe emoții decât el.(...) Nu mă așteptam. Îmi tremură mâinile”, a continuat partenera de viață a concurentului.

