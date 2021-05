In articol:

Cine este Roxana Blenche, gazda emisiunii Hello Chef. Vezi ce spune fosta concurentă de la Chefi la cuţite despre noul său proiect.

Hello Chef este cel mai nou proiect de cooking, care îi are ca protagonişti pe Roxana Blenche, finalista de la Chefi la cuţite 2020, şi pe Doctor Cezar, un medic cardiolog renumit pe reţelele de socializare.

Cine este Roxana Blenche, gazda emisiunii Hello Chef

Roxana Blenche a participat la Chefi la cuțite 2020 şi a făcut parte din echipa lui Florin Dumitrescu, Concurenta a ajuns până în finala competiţiei, iar mulţi dintre fanii emisiunii o vedeau câştigătoare.

Roxana Blenche, gazda emisiunii Hello Chef[Sursa foto: Instagram]

Înainte de Chefi la cuţite, Roxana Blenche lucra într-un restaurant din Bucureşti. La preselecţiile de la Chefi la cuţite, Roxana le-a povestit celor trei juraţi că nu este la prima participare la un concurs culinar.

"Am fost și în alte competiții, internaționale, am reprezentat România la Milano, alături de chef Cezar Munteanu. Am început în bucătărie alături de Michel Pascale, câștigător Iadul bucătarilor. Știu că aici e mai greu, dar vreau să demonstrez că pot", a povestit Roxana la acea vreme.

Roxana Blenche, gazda emisiunii Hello Chef[Sursa foto: Instagram]

Ce spune Roxana Blenche despre noul său proiect

Roxana Bleche este foarte bucuroasă că face parte din proiectul Hello Chef. Fosta concurentă de la Chefi la cuţite adoră să gătească şi să le arate oamenilor reţete şi combinaţii de gusturi.

„Propunerea de a face parte din acest proiect a venit pentru mine ca o mare supriză şi o mare bucurie. Îmi place enorm de mult să gătesc şi mă bucur că pot să le arăt oamenilor în continuare tot felul de reţete şi de variante pe care să le pregătească şi ei, mai apoi. Mă bucur, de asemenea, că toată munca mea de la Chefi la cuţite a însemnat ceva pentru oamenii de acasă, pentru comunitatea mea, iar acest nou proiect, Hello Chef, vine ca o confirmare a acestui lucru. Ne vedem în fiecare duminică, de la ora 13:15, cu invitaţi surpriză şi reţete delicioase”, a declarat Roxana Blenche pentru a1.ro.

Emisiunea Hello Chef se va difuza în fiecare duminică de la ora 13:15. Din show-ul culinar veţi afla reţete delicioase, discuţii savuroase şi ponturi pentru impresionat invitaţii la masă.

În fiecare ediţie a emisiunii culinare va fi invitată câte o vedetă din showbiz-ul românesc: Cosmin Natanticu, Dorian Popa, Ramona Olaru, Cătălin Rizea, Răzvan Fodor, Răzvan Babană, Romică Ţociu şi dr. Mihail Pautov sunt câteva dintre personajele pe care le veţi vedea în cea mai nouă emisiune culinară.