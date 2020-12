Cine este Sabina, iubita lui Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite”. Șatena i-a furat inima concurentului pentru totdeauna. Ce planuri mari au cei doi FOTO

Ionuț Belei este un personaj controversat în emisiunea „Chefi la cuțite” sezonul 8, pentru că cei mai mulți dintre colegii săi de platou îl găsesc arogant. Totuși, tânărul în vârstă de 26 de ani, din Gura Humorului, Suceava, are o latură sensibilă pe care nu îi este teamă să o arate.

Cine este Sabina, iubita lui Ionuț Belei

Ionuț Belei este un bucătar talentat și muncitor, care îl face mândru pe chef Sorin Bontea. De altfel, juratul a fost cucerit de acesta încă din preselecții când i-a oferit cuțitul de aur ce l-a trimis direct în echipe. Ei bine, Ionuț Belei nu l-a dezamăgit pe chef și iată că a ajuns în semifinalele competiției, cu mari șanse la câștigarea titlului de cel mai bun bucătar din România.

Deși este un concurent veritabil, mulți dintre colegii săi au spus pe parcursul competitiei că se crede mult mai bun decât este în realitate. Ionuț Belei a avut grijă să demonteze toate bârfele și să se califice fără probleme în semifinala „Chefi la cuțite”.

Oricât de arogant ar părea în cadrul emisiunii culinare, Ionuț Belei își arată și latura sensibilă, poate chiar vulnerabilă, pe rețelele sociale. El postează des poze cu cățelul lui, ceea ce înseamnă că nutrește o dragoste sinceră pentru animale. Mai mult, tânărul publică fotografii alături de iubita lui, în drepul cărora îi mărturisește toată iubirea pe care i-o poartă.

Ionuț Belei are o relație la distanță cu Sabina

Sabina este numele femeii care l-a cucerit iremediabil pe Ionuț Belei. Deși este studentă la Cluj, iar Ionuț Belei lucrează de cinci ani în Germania ca bucătar, cei doi au o relație la distanță de aproximativ trei ani de zile, pe care o gestionează foarte bine.

Ionuț Belei, alături de iubita lui, Sabina

Tânărul bucătar spunea în preselecțiile emisiunii „Chefi la cuțite” că îi este greu să stea tot timpul departe de casă, dar că în viitorul apropiat urmează să se mute împreună cu iubita sa. „E greu să stai departe de casă. Ți-e dor de casă, ți-e dor de familie, de prieteni, de grădină, de animale, de găini, de ce ai pe lângă curte și să fiu departe de ai mei e greu. Singur, stres, nimeni nu te ajută. Încă puțin și ne mutăm împreună, sper că în România”, mărturisea concurentul.

În imaginile postate de Ionuț Belei pe Instagram, se poate observa cu ochiul liber că cei doi se iubesc enorm și se bucură de timpul petrecut împreună.

Cu cine se iubește Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite”

Îndrăgostit până peste cap Sabina, femeia cu care a venit inclusiv la preselecții, Ionuț Belei își arată dragostea fără rețineri pe rețelele sociale. Recent, el i-a spus iubitei sale cât de mult o iubește. „Mi-ai fost alături atunci când nimeni nu credea în mine! Te iubesc”, a scris Ionuț Belei în dreptul fotografiei în care apare îmbrățișat de iubita sa și cu zâmbetul până la urechi.

Cum a ajuns bucătar Ionuț Belei

Ionuț Georgel Belei nu a impresionat la „Chefi la cuțite”doar cu preparatul său, ci și cu povestea de viață. După ce și-a încercat norocul în construcții la 19 ani, el a ajuns într-o bucătărie, în Germania, și de atunci a știut că și-a găsit pasiunea.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, spunea tânărul, conform Antena1.

Ionuț Belei, bucătar

Mai este foarte puțin până când fanii show-ului vor afla cine câștigă marele premiu în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România. Antena 1 a anunțat că marea finală „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc marți, în data de 15 decembrie, când cei trei chefi vor juriza pentru ultima oară în acest an preparatele concurenților.