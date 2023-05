In articol:

Cine este Sandip Brahamin, finalistul de la Românii au Talent 2023. Concurentul de 22 de ani, a venit tocmai din India pentru a urca pe scena sezonului 13 al emisiunii.

Cine este Sandip Brahamin

Publicul i-a oferit suficiente voturi pentru a ajunge în finală.

Sandip Brahamin este unul dintre finaliștii de la Românii au Talent 2023. Concurentul are 22 de ani și este din India. A venit la preselecțiile emisiunii pentru a dansa așa cum numai el știe să o facă.

Cea mai mare pasiune a lui Sandip Brahamin este dansul, dar îi place și actoria. Încă din copilărie, tânărul a început să acorde din ce în ce mai mult timp antrenamentelor, iar coregrafiile sunt ale sale.

„Mă numesc Sandip Brahamin, am 22 de ani, am minim 42 de kilograme și vin din Darjeeling, India. Eu dansez online și în viața reală dau lecții de dans copiilor. Cred că dansul îl am în sânge.

De fapt, nu știu de ce dansez, îmi spui să dansez și dansez. E de ajuns să pui muzică.Dansez pe stradă, dansez peste tot, la centre comerciale, oriunde”, a povestit Sandip Brahamin.

Deși nu a primit butonul auriu care l-ar fi trimis în semifinală, jurații au fost convinși că el va ajunge în finală, ceea ce s-a și întâmplat.

Citește și: Cine este Carina Veghiu, finalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta are o șansă la marele premiu

Cine este Sandip Brahamin, finalistul de la Românii au Talent 2023. Concurentul are o șansă la marele premiu [Sursa foto: Captură YouTube]

Sandip Brahamin este în finala Românii au Talent 2023

În cea de-a doua gală live a semifinalei de la Românii au Talent 2023, Sandip Brahamin a urcat pe scenă foarte încrezător în numărul său de dans și a uimit cu energia și fericirea sa. S-a simțit excelent pe scenă și a dovedit publicului de acasă că merită un loc în marea finală.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: O fată de 15 ani din Vrancea a murit după ce a început să îi curgă sânge din nas. Ce a făcut înainte de sosirea ambulanței- stirileprotv.ro

Momentul său a fost foarte apreciat de juriul format din Andra, Mihai Bobonete, Andi Moisescu și Dragoș Bucur.

„Sandip ești delicios! Mi-aș dori să te voteze lumea și să nu existe tipul acela de discriminare! Mi-ar plăcea ca lumea să voteze pe bune în funcție de ce au văzut”, a spus Dragoș Bucur.

„Și eu sper să mergi mai departe pentru că ești un fenomen, nene, ne-ai dat energie, a fost o plăcere să te revăd! Bravo! A fost excelent!”, i-a transmis Mihai Bobonete.

„Vreau să te felicit pntru că emani energie, cu fiecare mișcare pe care o faci!Ai adus bucurie aici în platou. Îți doresc să mergi mai departe și oamenii de acasă să-ți ofere golden buzz-ul lor, să te trimită în finală!”, a adăugat Andra.

„El de aici o să plece, o să umble prin lume și nu o să-l mai vedem. E făcut pentru scenă”, a spus Andi.

Citește și: Cine este Sara Piliego, finalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta are o șansă la marele premiu

Cine este Sandip Brahamin, finalistul de la Românii au Talent 2023. Concurentul are o șansă la marele premiu

Program TV Kanal D

În intervalul orar în care este difuzată emisiunea Românii au Talent, sezonul 13, telespectatorii pot urmării la Kanal D, serialul turcesc Prețul Fericirii.

Citeste si: „Nu puteam, nu era genul meu.” Mara Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Gherghe și Mirela Vaida- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 mai 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, in mijlocul unor noi controverse dupa participarea la incoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

Îndrăgitul serial „Prețul Fericirii” (Yasak Elma) revine în casele milioanelor de telespectatori cu noi episoade din fascinanta poveste a familiei Argun. Telespectatorii vor fi martorii unor momente noi, pline de neprevăzut, situații neașteptate și intrigi țesute de-a lungul timpului, în jurul impresionantei familii Argun.

Lupta acerbă pentru reușită, alegerile complicate pe care membrii familiei Argun au fost nevoiți să le facă, dar și poveștile de iubire vor menține suspansul în fiecare moment din îndrăgita producție turcească.

Fanii serialului „Prețul fericirii” vor putea afla cum tânăra și înverșunata Yildiz (Eda Ece), va avea parte de surprize uriașe din partea fostului soț Halit (Talat Bulut) iar reacția frumoasei femei va fi pe măsură.

Ambițioasa Ender (Şevval Sam) va continua să uneltească împotriva lui Halit iar rivalitatea femeii în ceea ce o privește pe Sahika (Nesrin Cavadzade) va atinge cote maxime.

Nu ratați„noile episoade din „Prețul fericirii”, îndrăgitul serial care va putea fi urmărit de miercuri până sâmbătă, la Kanal D.

Totodată, serialul turcesc “Destăinuiri” va putea fi urmărit în fiecare luni și marți, de la 22:30, la Kanal D!

Sursa: