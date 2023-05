Cine este Sara Piliego, finalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta are o șansă la marele premiu

In articol:

Cine este Sara Piliego, finalista de la Românii au Talent 2023. Concurenta a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete, iar acum publicul a votat-o pentru a ajunge în finala sezonului 13 al emisiunii.

Cine este Sara Piliego, finalista de la Românii au Talent 2023

Sara Piliego are 13 ani și este din București. Mama concurentei este româncă, iar tatăl este italian. A venit la Românii au Talent 2023 cu un număr de dans contemporan.

Sara Piliego, finalista sezonului 13 al emisiunii are un program foarte încărcat. Pe lângă școală, concurenta merge la orele de balet, de dans contemporan și de gimnastică. Părinții ei o susțin și o însoțesc la concursuri.

Nu știam cum este să fii aici. Simt acea emoție. Am 12 ani și fac ore de balet, de dans contemporan, de gimnastică. Am un program destul de încărcat. Școală, balet, nu am timp liber. Doar duminica pot să îmi fac temele. Sunt multe sacrificii, fiind balerină trebuie să am grijă, o dietă strictă, mănânc legume, iar dulciurile doar mi le imaginez.

Când ai un scop trebuie să faci multe sacrificii ca să îl ajungi, dar să îți și placă ce faci, că altfel nu are niciun rost. Mi-ar plăcea să fiu pe scene precum Opera din Paris sau Scala din Milano”, a povestit Sara.

Sara Piliego a dansat impecabil în preselecții și l-a convins pe Bobonete că merită Golden Buzz.

Concurenta a urcat pe scenă și mai încrezătoare în semifinală și a cucerit publicul cu eleganța sa.

Finaliștii de la Românii au Talent 2023

Prima gală live a semifinalei sezonului 13 a avut multe surprize pentru cei de acasă. Primii 5 finaliști care au impresionat publicul cu talentul lor au fost anunțați.

Oleg Spînu, Rareș Prisacariu, Bianca Avram, Monique Family și Albert Gugulan sunt primii finaliști de la Românii au Talent 2023. Cu toții au avut numere de senzație, care au cucerit juriul și publicul de acasă.

Cea de-a doua gală a semifinalei Românii au Talent 2023 a avut loc vinerea trecută. La finalul emisiunii au fost anunțați și ceilalți concurenți care vor merge în marea finală: Taheira Sașa, Olya & Valera, Sandip Brahamin, Sara Piliego și Eduard Dragu sunt cei care au fost votați de public, pentru a păși mai aproape de marele premiu.

Karina Veghiu se va alătura celorlalți concurenți, în marea finală a sezonului 13, după ce a primit un wild card din partea juriului.

