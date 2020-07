Cine este Sebastian Dobrincu, copilul-minune al României?

Gonit de sistemul de învățământ din România, care l-a privit ca un paria al societății, Sebastian Dobrincu a reușit în cel mai neprietenos sistem: cel al milionarilor din Silicon Valley.

Tânăr, dar cu aspirații uriașe, Sebastian Dobrincu a ajuns cel mai tînăr milionar din Silicon Valley, fiind transformat de celebra revistă Forbes într-un geniu, dându-i inclusiv titlul de cel mai tânăr milionar.

Povestea lui Sebastian Dobrincu, spusă chiar de tânăr, este una impresionantă. Plec din România pe ușa din dos, tânărul informatician a fost primit și educat de Facebook și Apple, care au crezut în potențialul său. Și uite că nu au greșit! Pentru că românul a ajuns să schimbe părți importante din softurile marilor companii.

„M-am întâlnit cu Mark Zuckerberg care m-a înțeles și m-a învățat foarte multe, mi-a schimbat drumul. M-a învățat că nu sunt așa limitat cum m-au făcut să mă gândesc cei care m-au exmatriculat din România. Eram la semafor când mi-am început o companie”, a povestit Sebastian Dobrescu la Oamenii dimineții, de la Digi24

Prima carte de IT citită de Sebastian Dobrincu, la doar 7 ani

În liceu s-a angajat într-o companie, excela la olimpiade, dar timpul nu-i ajungea, iar în clasa a 12-a era exmaticulat. A mers pe drumul lui, a muncit, iar la 20 de ani a ajuns în topul tinerilor milionari din Silicon Valey. Acum cucerește topurile muzicale internaționale, pentru că face fix ceea ce-i place.

„Sunt antreprenor, muzician și investitor în tehnologie. Și o persoană fericită. Am ajuns în America de la 17 ani, dintr-o țară mică, exmatriculat de la liceu și am ajuns în lumea giganților din Silicon Valley. Îmi era frică să am o voce puternică să nu deranjez. Devoram primul calculator, îmi plăcea să îl desfac, să îi scot șuruburi. Prima carte pe care am citit-o a fost una de programare, pe la 7 ani. Mi-am construit propriul meu joc de șah și am băgat un buton prin care îmi arăta cea mai bună mutare. Așa am devenit cel mai bun șahist din cercul de prieten. Mama îl întreba pe tata dacă eu chiar am câștigat banii aia, primii pe care i-am luat din tehnologie. La început nu m-au înțeles. Am avut 14 ani când am avut primul job la birou, nimeni nu știa că sunt minor. Mi-am pus ochelari cu rame false ca să par mai matur”, a declarat Sebastian Dobrincu.

Cum a decurs întâlnirea cu Mark Zuckerberg

„Am petrecut o luna acolo, in sediul lor, apoi am lucrat remote, de acasa. Am lucrat pe modul in care sunt afisate postarile pe Facebook, pe aplicatia lor de mobil. Mi-a spus ca ii place foarte mult ceea ce fac, in general am discutat despre produsele Facebook si m-a incurajat sa continui cu ceea ce fac. Ne-am vazut in biroul lui, care e destul de deschis, are geamuri de sticla, practic toata lumea vede ce e acolo", a marturisit Sebastian Dobrincu. Averea românului este evaluată la 2 milioane de dolari în momentul de față.

Ce a scris Forbes despre Sebastian Dobrincu

Forbes, celebra revistă care a scris despre Sebastian Dobrincu, i-a făcut cel mai bine portretul tânărului român. “Firma lui lucrează cu vedete precum Justin Bieber, sau companii precum McDonalds. Doi ani mai târziu, a trecut la următorul nivel, cel de investitor şi caută noi startup-uri pe care să le finanţeze. Este pasionat de programare şi IT încă de foarte mic. La 11 ani Sebastian Dobrincu făcea site-uri pentru companii americane, iar cinci ani mai târziu s-a întâlnit cu câteva dintre cele mai mari nume din tehnologie, Tim Cook (CEO Apple) şi Mark Zuckerberg (CEO Facebook). Imediat după aceste întâlniri a apărut ideea de a-şi lansa propria firma. Şi a creat Storyheap – o platformă care analizează datele conturilor de Instagram şi Snapchat şi este folosită chiar şi de vedete sau firme importante. În prezent, Storyheap are peste 15 milioane de utilizatori”, s-a mai scris despre Sebastian Dobrincu.

“Avea doar 17 ani când şi-a lansat pe piaţă startup-ul, care încasează anual venituri de peste 1 milion de dolari. Acum, la 20 ani ştie o grămadă de lucruri despre ce înseamnă să faci afaceri în IT şi crede că poate fi de ajutor şi altora, aşa că e în căutare de noi afaceri în care să investească în calitate de business angel. Mai mult, şi-ar dori să găsească un startup în care să investească aici, în România”, s-a mai dezvăluit despre Sebastian Dobrincu.

Silicon Valley mai ia un geniu român

Sebastian Dobrincu nu este singurul caz în care România pierde unul dintre tinerii cu potenția. Ion-Alexandru Secară are 21 de ani, este din România şi a fost acceptat în cadrul unui program de internship în celebrul Silicon Valley. Programul care l-a pus în centrul atenției pentru mogulii din Silicon Valley este o inovaţie menită să ajute la corectarea posturii corpului. A fost pasionat de informatică încă din copilărie şi spune că nu a avut niciodată un idol, ci doar idei.

Născut în Tecuci, Secară şi-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei în Iaşi şi Bucureşti. La vârsta de 13 ani, părinţii săi s-au mutat în Tbilisi, Georgia, unde a şi urmat liceul. Ulterior, a avut oferte de la universităţi din SUA şi Europa de Vest, iar în cele din urmă a optat pentru Universitatea St. Andrews din Marea Britanie, unul dintre motivele pentru care a ales acest drum fiind şi Departamentul de informatică al instituţiei de învăţământ.

„ Am ales o cale către o carieră în inginerie software, deoarece dezvoltarea de software ce poate schimba viaţa oamenilor în bine este cea mai mare pasiune a vieţii mele. Cu toate acestea, în timpul meu liber mă puteţi găsi făcând sport, citind cărţi, educându-mă despre egalitatea socială şi desenând cu pasteluri”, spune el.