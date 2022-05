In articol:

Toma Cuzin încqntă publicul pe micile ecrane de mulți ani, fiind prezent în fiecare săptămână în serialul “Las Fierbinți” de la PRO TV. Pe lângă cariera de succes pe care o are, Toma se laudă și cu o familie minunată.

Cine este Cristina, soția lui Toma Cuzin

Iată cine este și cu ce se ocupă Cristina, soția lui Toma Cuzin!

Toma Cuzin are o carieră înfloritoare în actorie de aproape 20 de ani, fiind prezent pe micile ecrane, în rolul lui Firicel, în serialul “Las Fierbinți”. Pe lângă talentul său, Toma Cuzin a avut noroc de o familie fericită si unită.

Toma Cuzin este căsătorit cu Cristina Toma și au împreună doi copii, o fată și un băiețel. Cei doi s-au cunoscut cu mulți ani în urmă, pe când aveau doar 16 ani.

„Am cunoscut-o pe un lac, unde se duceau copiii să facă baie. Am văzut-o şi trei ani n-am mai văzut nimic în faţa ochilor”, povestea actorul într-un interviu, potrivit click.ro.

Cine este și cu ce se ocupă Cristina, soția lui Toma Cuzin [Sursa foto: Wowbiz]

Cu ce se ocupă soția lui Firicel din Las Fierbinți

Cristina Toma, soția lui Toma Cuzin, este de meserie artist plastic. Cei doi au împreună o fetiță și un băiețel. În 2015, cei doi soți au jucat, alături de fiul lor, Nicodim, în pelicula „Comoara”, regizată de Corneliu Porumboiu.

În urmă cu ceva timp, Toma Cuzin a povestit despre începutul relației cu soția sa, pe care a cunoscut-o la doar 16 ani și despre cum a reușit să se integreze în familia Cristinei.

„Eu eram miner şi intrasem într-o familie de artişti, de oameni de cultură, mama ei era profesoară, tatăl ei era inginer, iar ea, artistă. Îţi dai seama cum eram eu… La întâlnirile cu ei nu trebuia să se vadă şi să se simtă… Cumva, am reuşit să-i păcălesc până n-a mai fost nevoie să mă prefac în faţa lor.

Ei m-au plăcut oricum, am avut o relaţie foarte bună. Mama ei, fiind profesoară de română şi franceză, chiar m-a învăţat gramatică. Mă hotărâsem să dau la Sport şi mama ei m-a învăţat să vorbesc, să scriu cât de cât corect şi aşa am intrat la Facultatea de Sport, dar nu am terminat-o, pentru că în 2002 m-am apucat de Actorie”, a povestit Toma Cuzin.