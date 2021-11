In articol:

Jean de la Craiova este unul dintre cei mai cunoscuţi și apreciați cântăreţi de manele din România. Artistul este foarte descret când vine vorba de familia lui și întotdeauna a preferat să-și țină soția și fiica departe de lumina reflectoarelor.

Cine este și cum arată fiica lui Jean de la Craiova

Jean de la Craiova este unul dintre cei mai vechi cântăreți de muzică de petrecere din țară, și întotdeauna a știut să se reinventeze când vine vorba de muzică, mai ales când publicul a cerut acest lucru. Pe lângă faptul că este un artist deschis și glumeț, aceasta este și un familist convins care a preferat, în toți acești ani, să-și țină familia departe de ochii presei.

Jean de la Craiova și frumoasa lui soție, Paula Dumitrache sunt căsătoriți de mai bine de 27 de ani, iar împreună au o fiică, Sabrina, în vârstă de 23 de ani.

Tânăra este o fată cuminte, căreia nu-i place să se afiseze în public, și care întotdeauna a pus școala pe primul loc.

„Am fată de 21 de ani. Are un prieten, e ok. Mai intrăm în şedinţă, e antrenată de mine şi de maică-sa, sper să fie ok. Cu cât ţii un copil care o pasăre… când i-ai dat drumul a zburat. I-am spus: ai văzut cum te-am crescut. E timp să faci un rezumat şi să iei tot ce a fost mai bun. Eşti fată deşteaptă, eşti fata lui tata şi măcar 30% să ai de la mine. Unde e greu întreabă-mă ”, a spus Jean de la Craiova.

Sabrina, fiica lui Jean de la Craiova

A terminat școala generală nr.79 „Academician Nicolae Teodorescu” din Bucuresti și a urmat un liceu cunoscut din Capitală, Colegiul Național "Ion Creangă", unde a optat pentru secția Matematică – Informatică, și pe care l-a încheiat cu media de 9.10, după ce a luat la Bacalaureat notele 8,75 la Limba Română, 9,35 la Matematică și 9,2 la Biologie.

Este pasionată de matematică și a participat la numeroase concursuri, unde a obținut diferite distincții. În prezent este o studentă eminentă și ascultă muzică house și muzică de club.

Sabrina și tatăl ei, Jean de la Craiova au o relație foarte apropiată, iar în cadrul unui interviu acordat în urmă cu câtiva ani artistul a recunoscut că aceasta este cea care are ultimul cuvând când vine vorba de vestimentație.

Artistul îi cere de fiecare dată sfatul înainte de a ieși din casă, și uneori îl certă dacă nu combină corect obiectele vestimentare.

„Mie îmi iau hainele în grabă, dar ultimul cuvânt îl are fiica mea, Sabrina. Mereu mă duc la ea și o întreb dacă sunt bine. Mă ceartă când nu mă încalț cum trebuie și îmi spune cu ce să înlocuiesc. Mă pune să fac cum zice ea că altfel râde lumea de mine. De această dată îmi luasem niște pantofi, tot maro, dar cu o talpă mai groasă și când m-a văzut, mi-a spus să-i schimb cu unii cu talpă mai subțire. Am ascultat-o. Ultimul cuvânt îl are fiica mea”, a declarat artistul.

Jean de la Craiova, împreună cu fiica lui, Sabrina

Pe lângă Sabrina, Jean de la Craiova mai are un băiat în vârstă de 32 de ani, Alexandru, rezultat dintr-o relaţie cu Roxana, femeia pe care artistul a cunoscut-o la 19 ani.

