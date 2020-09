Cine este și cum arată soția lui Giani din Las Fierbinți. FOTO

Giani din Las Fierbinți și soția sa, Oana Raluca

Giani este unul dintre cele mai carismatice personaje din Las Fierbinți și chiar dacă în serial nu este tocmai un familist, în viața reală este cu totul altfel. Iar asta o declară chiar și el:

In articol:

„Sunt în multe feluri, dar cert e că nu am nicio treabă cu felul de a fi al lui Giani, nu sunt combinator. Fireşte că sunt şi puncte comune, pentru că eu îl fac, e copilul meu, dar în esenţă suntem complet diferiţi”, potrivit Viva.ro.

Cine este și cum arată soția lui Giani din Las Fierbinți. Nu este o fană a personajului „Giani”

Giani, pe numele lui real Constantin Diță, este căsătorit cu Oana Raluca încă de pe vremea când cei doi erau studenți și au trăit o frumoasă poveste de dragoste presărată atât cu bune cât și cu rele.

Giani din Las Fierbinți și soția sa, Oana Raluca

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

În plus, Oana l-a făcut de două ori tată pe Constantin Diță și a fost alături de el în cele mai negre perioade ale sale, evenimente care pentru unele femei ar fi fost semne clare ale unor despărțiri. Însă la ei, totul a dus la o apropiere și mai mare și au împreună doi băieți frumoși.

Giani din Las Fierbinți a avut cinci accidente de mașină și o grămadă de vești proaste într-un singur an.

„Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”, a declarat Giani din Las Fierbinți. Actorul a spus că a trecut peste această prioadă cruntă din viața lui stând în casă și citind.

Actorul este foarte îndrăgostit de soția lui și deși vorbește foarte rar despre ea și despre familia sa, Giani din Las Fierbinți are numai cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață.

Giani din Las Fierbinți, alături de soție și fiul cel mare

„Cum mi-am cucerit soția? Nu pot să fac un rezumat. Și chiar dacă aș încerca, ar sună a laudă și îmi propun să nu fiu genul ăla de om care se ridică singur în slăvi. A fost o poveste lungă și frumoasă. Am făcut multe lucruri pentru ea, de la faptul că am încercat (și încerc mereu) să o fac să radă ori de câte ori e tristă, până la faptul că am acceptat să mă schimb pentru ea, în sensul maturizării. Și ea știe asta. Sunt multe lucruri de spus aici… Cred că la întrebarea asta ar trebui să răspundă ea. Dacă romantic înseamnă să cumperi flori așa… fără să fie nevoie de motive speciale sau să programezi brusc ieșiri în oraș sau în afară orașului… atunci poate că sunt un romantic, dar un romantic care nu acceptă că e romantic, un romantic mai atipic”, a declarat Constantin Diță în cadrul unui interviu.