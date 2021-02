Cine este și unde lucrează soția lui Cătălin Moroșanu? Georgiana e dublu-licențiată iar în pandemie a adus mai mulți bani acasă decât soțul ei! EXCLUSIV

In articol:

Cătălin Moroșanu pare cel mai relaxat dintre toți concurenții de la Survivor România 2021 atunci când vine vorba despre familie. Evident, faimosului îi este doar de soție și de copil, însă măcar are certitudinea că aceasta se descurcă foarte bine în perioada în care el este plecat

Georgiana Moroșanu, absolventă de medicină și ASE

în Republica Dominicană.

Cătălin și Georgiana Moroșanu au aproape două decenii de relație și sunt mai uniți ca niciodată. Cei doi se cunosc încă din perioada studenției. În cazul Georgianei, aceasta a durat ceva mai mult, pentru că a absolvit două facultăți: stomatologia și economia.

Georgiana, soția lui Moroșanu, alătiri de echipa de la clinica dentară

Cătălin Moroșanu a câștigat sute de mii de euro din meciurile pe care le-a disputat, din luptele pe care le-a organizat și din emisiunile la care a participat. Totuși, în timpul pandemiei, când s-au închis cam toate activitățile, Georgiana a devenit om de bază în ceea ce privește veniturile familiei pentru că a lucrat fără întrerupere.

Conduce cea mai mare clinică stomatologică din Iași

Georgiana Moroșanu este unul dintre cei mai apreciați medici stomatologi din Iași. Ea lucrează de ceva vreme pentru cea mai importantă clinică stomatologică din România, care are cabinete în toată țara. La Iași există un centru de excelență în stomatologie, iar Georgiana Moroșanu a fost implicată în acest proiect încă de la început: ea conduce clinica din Iași.

Ea și soțul ei au investit, de altfel, în deschiderea acestei clinici, investiția totală fiind de 750.000 de euro.

Soții Moroșanu, la deschiderea clinicii, alături de primarul Chirică

Cătălin și Georgiana au împreună o fetiță însă cei doi își doresc în viitorul apropiat să mai facă un copil.

Cărălin și Georgiana Moroșanu mai vor un copil

“Când îmi iau fata în braţe trăiesc cel mai frumos moment din viaţa mea. Înainte să o am pe fiica mea, la vreo 22 de ani, ziceam că am timp şi de copii, că oricine poate face, că eu trebuie să am glorie, să fiu în top. Acum, la vârsta de 35 de ani, văd cât de important este copilul. Am avut şi glorie, sunt şi în top, dar am şi un copil. Când ai un copil, ţi se schimbă total viaţa. Acum ne mai dorim, un frăţior sau o surioară pentru fetiţa mea, nu are importanţă ce e, doar să fie sănătos”, a explicat Cătălin Moroșanu în urmă cu câteva luni.

Momentan, planurile celor doi trebuie să mai aștepte pentru că luptătorul este implicat în lupta pentru trofeul de Survivor România 2021. El este liderul echipei Faimoșilor și cel mai probabil nu va reveni acasă prea curând.