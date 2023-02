Cine este Silviu Țolu, logodnicul lui Lili Sandu. Între el și prezentatoarea TV este o diferență de 12 ani

In articol:

Frumoasa prezentatoare are o relație amoroasă cu Silviu Țolu, care de trei ani a devenit și logodnicul ei. Cei doi nu se feresc niciodată să arate cât de mult se iubesc, fie în privat sau în mediul public, în care amândoi sunt la fel de cunoscuți.

Cine este Silviu Țolu, logodnicul lui Lili Sandu

Logodnicul lui Lili Sandu este model internațional, de mare succes atât în România, dar și peste ocean. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a avut șansa să lucreze cu Gigi Hadid, Amber Heard și alte celebrități din domeniul modei. Faima lui Silviu Țolu nu se oprește la cariera de model, astfel că bărbatul este un antreprenor de succes. Deține un brand de genți și accesorii de piele pentru domni.

Silviu Țolu este fericitul partener al prezentatoarei de televiziune, Lili Sandu. Cei doi formează un cuplu de șapte ani, iar diferența de vârstă dintre ei nu a fost niciodată un impediment. Cu toate că Lili este cu 12 ani mai mare decât el, pe Silviu nu l-a oprit să-și ceară jumătatea în căsătorie, însă momentan nu s-au căsătorit.

Silviu Țolu este model internațional și logodnicul lui Lili Sandu [Sursa foto: https://www.instagram.com/silviu.tolu/]

Silviu și Lili s-au cunoscut în Roma, când vedeta de televiziune era în vacanță și el lucra la un proiect profesional. A fost dragoste la prima vedere între ei, iar Roma a rămas orașul iubirii lor, căci acolo a avut loc și cererea în căsătorie, acum 3 ani. Lili a spus „DA” chiar de ziua ei de naștere, când se aștepta cel mai puțin ca iubitul ei să o ceară în căsătorie.

Conform celor doi, nu se mai strig „iubit” și „iubită”, ci „soț” și „soție”, chiar dacă cei doi nu au momentan în plan să semneze actul la starea civilă. Cei doi îndrăgostiți sunt părinți de doi ani și jumătate.

Ce spune Lili Sandu despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Este adevărat că cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt pe loc, însă aspectul că Lili Sandu este mai mare decât iubitul ei a fost un gând care a bântuit-o ceva vreme. După ce relația a mai evoluat și cei doi și-au dat seama că se iubesc cu ardoare, diferența celor 12 ani nici nu a mai contat.

Silviu Țolu și Lili Sandu sunt împreună de șapte ani [Sursa foto: https://www.instagram.com/lilisandu_official/]

„Eu am crezut că este o diferență prea mare, dar asta fără să port o discuție cu el. Însă ne-am dat amândoi seama că nu simțeam deloc această diferență de vârstă. Ba chiar el dădea dovadă de o mai mare maturitate în anumite situații. Așa că am decis să nu ne gândim ce vor spune vecinii, oamenii. O perioadă, am ținut relația departe de ochii celorlalți, știau doar familiile noastre ”, a declarat vedeta de televiziune.

Un alt gând care i-a trecut prin minte femeii a fost familia pe care urma să o întemeieze cu Silviu. Mai exact, după ce l-a născut pe Tommy, Lili a declarat că nu se gândea că Silviu va fi tatăl copilului său și că vor forma familia frumoasă pe care o au astăzi.

surse: liberatatea.ro