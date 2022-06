In articol:

Mircea Bravo este un celebru vlogger român. Tânărul s-a căsătorit în data de 16 iunie 2022 cu aleasa inimii sale, iar de atunci toată lumea se întreabă cine este soția lui Mircea Bravo.

Iată cine i-a cucerit inima creatorului de conținut!

Mircea Bravo, pe numele său real Mircea Popa, are 34 de ani și este un cunoscut vlogger român, originar din Beclean. Acesta a urmat cursurile Facultății de Drept din Cluj-Napoca, însă a spus „pas” unui cariere în avocatură pentru a se focusa pe crearea de conținut în mediul online.

Cine este soția lui Mircea Bravo. Cei doi s-au căsătorit după aproape doi ani de relație [Sursa foto: Facebook Mircea Bravo]

De curând, vloggerul a uimit pe toată lumea cu vestea că se va căsători. Anunțul a fost dat chiar în cadrul unei emisiuni de radio: „Ea e din județul Bistrița-Năsăud. Nunta va fi de zi, în Cluj. O cheamă Georgiana. Suntem împreună cam de un an de zile. Sunt mai impulsiv de felul meu”, mărturisea Mircea Bravo pentru Mihai Hînda de la „Bară la Bară”.

Astfel, soția vloggerului se numește Georgiana, are 26 de ani, este din județul Bistrița-Năsăud și lucrează ca și cadru universitar la Cluj, scrie ziare.com. La fericitul eveniment au participat și Tanti Lenuța, bunica care este adesea prezentă în clipurile pline de umor ale comediantului, Bob Rădulescu și Tibi Codorean. Ceremonia a avut loc în Cluj-Napoca și a fost oficiată de primarul Emil Boc.

După frumoasa petrecere, Mircea a ținut să posteze o fotografie cu aleasa sa prin intermediul căreia a dorit să le-o prezinte următorilor pe cea care îi va

fi alături pe drumul vieții:

Cum s-au cunoscut Mircea Bravo și soția sa

Mircea Bravo a fost întotdeauna un creator de conținut rezervat în a da declarații despre viața personală. Acesta este în atenția publicului de ani buni cu videoclipuri umoristice, iar de curând are un real succes cu tanti Lenuța și clipurile pe care le realizează în colaborare. Însă, chiar și așa, în urmă cu trei luni, vloggerul a povestit în cadrul podcastului GALBEN de pe YouTube cum s-a cunoscut cu soția sa. Se pare că un prieten comun a făcut ca cei doi să se cunoască, urmând ca de atunci să fie de nedespărțit: „Am o relație de aproape un an. Am avut înainte o relație lungă, dar înainte să încep toată treaba asta cu online-ul. La liceu și facultate, a fost de aproximativ 5-6 ani.

Părinții mei sunt foarte atenți, mă întreabă numai cum mă simt daca mă văd cu cineva, cum sunt, cum mă înțeleg. Nu sunt genul care să întrebe când îmi vii cu nepoți. Sunt foarte cuminți cu mine. Iubita mea e o fata la care țin. E o fată care lucrează în domeniul universitar și ne-am cunoscut printr-un amic comun. E profesoară, nu câștigă o sumă ridicată.

Aș putea să o implic în procesul de creație în măsură în care se simte confortabilă, e vorba despre ea.”, au fost cuvintele creatorului de conținut.

Surse: radioimpuls.ro, ziare.com, playtech.ro, instagram.com