Cine este soția lui Vali Vijelie. Vezi cum arată Carmen Rusu FOTO

feb 1, 2021

Cine este soția lui Vali Vijelie. Vezi cum arată Carmen Rusu, femeia care îi este alături manelistului de mai bine de 17 ani.

Cine este soția lui Vali Vijelie

Vali Vijelie este unul dintre cei mai celebri artiști de manele din România, însă puțini

știu cine este soția cântărețului.

Cine este soția lui Vali Vijelie[Sursa foto: Instagram]

Vali Vijelie și Carmen Rusu sunt căsătoriți din 2003 și au împreună doi copii. Artistul mai are doi băieți dintr-o altă relație.

Soția lui Vali Vijelie a devenit cunoscută în urmă cu câțiva ani. după ce familia manelistului a făcut parte dintr-un reality show în care și-au prezentat viața de zi cu zi.

”Soției îi spun nevestică, așa o alint eu. Ea îmi zice Vali, mai ales când se enervează. Cel mai des îmi cert copii dacă mint. Orice greșeală ar face, le-am spus să vină să-mi spună, că le pot da sfatul cel mai bun.

Le dau bani mereu dacă am. În familia mea, nu se cheltuie mulți bani. Eu nu sunt cheltuitor, dau toți banii pentru viitorul lor.”, a dezvăluit Vali Vijelie în urmă cu câțiva ani.

Cine este soția lui Vali Vijelie[Sursa foto: Instagram]

Vali Vijelie are o soție model

Deși manelistul și-a înșelat soția pe parcursul căsniciei lor, Vali Vijelie spune despre soția sa

că nu este o femeie geloasă, ba mai mult consideră că doamna sa este o soție model.

”Peste tot femeile sunt la putere, nu doar la mine în familie. Soția mea nu este geloasă, nu am avut niciodată discuții, îi spun că este fana mea, dacă facem poze sau dansăm, și atât. Soția mea este o femeie educată, vorbim frumos, discutăm, vedem dacă ea are dreptate, dacă nu are. Eu am o vorbă: cine mă acceptă bine, cine nu, nu”, a spus Vali Vijelie în cadrul unei emisiuni TV.

Manelistul îi spune foarte des ”te iubesc”, soției sale. Vali Vijelie este de părere că este simplu și natural să îți exprimi sentimentele.

”Eu mereu spun ”te iubesc”, e cel mai frumos sentiment. Pentru mine vârsta este doar o cifră și din punctul meu de vedere, mereu mă gândesc că am cunoscut-o ieri pe soția mea, e ceva natural, simplu”, a mai spus manelistul.

Cine este soția lui Vali Vijelie[Sursa foto: Instagram]

Vali Vijelie ține cont de sfatul tatălui său

Vali Vijelie ține cont de povața primită de la tatăl său și povestește cum se comportă atunci când se află în sânul familiei.

”Eu când ajung în fața porții îmi dau blana de leu jos și o las pe aia de oaie, de mielușel. Intru în curte, tatăl meu m-a invățat, ține minte: <<Dacă vreodată vei ajunge mare, ești ce ești pe scenă, când ajungi jos ești la fel ca toată lumea.>>

Tot timpul când intru în curte merg în casă, pup copiii, pup nevasta, și câinii îi pup, pup pe toată lumea, îi întreb dacă sunt bine.”, a spus Vali Vijelie.