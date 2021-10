Cine este soțul actriței Seda Bakan din serialul Doctorul minune. Ali Erel este un celebru cântăreț. Imagini fabuloase cu Ferda din "Doctorul minune"

In articol:

Seda Bakan dă viață personajului Ferda din "Doctorul minune", de luni până vineri, de la ora 20:00, la Kanal D. În serial, Ferda este fiica profesorului Adil.

Cine este soțul actriței Seda Bakan din serialul "Doctorul minune"

Pentru că are mulți fani și în România, dornici să afle detalii din viața sa personală, vă spunem că este căsătorit. Iată cine este soțul actriței Seda Bakan!

Actrița Seda Bakan are 35 de ani și se numără printre actrițele talentate și frumoase din Turcia. La îndrumarea părinților, atât ea, cât și fratele ei au urmat studii universitare. Deși a absolvit Comerț Exterior, Seda și-a dat seama că actoria este marele ei vis și și-a urmat dorința. A urmat de asemenea și studii în domeniu, iar în 2008 a primit și primul rol ca actriță în serialul "Un polițist din Ankara". Au urmat și alte roluri, însă cea mai mare provocare a fost rolul Ferdei în "Doctorul minune".

Actrița Seda Bakan și fiica ei [Sursa foto: Instagram]

Deși a fost mereu discretă cu viața sa personală, în 2013 și-a întâlnit marea dragoste și de atunci împărtășește cu fanii imagini din viața ei. Așa cum spuneam, Seda Bakan l-a întâlnit în 2013 pe Ali Erel, un celebru cântăreț din Turcia.

În 2014 cei doi s-au căsătorit și au marcat evenimentul cu o petrecere frumoasă la care au participat rudele și prietenii apropiați. După câțița ani, cei doi au deveit părinții unei fetițe superbe. Actrița postează des imagini cu viața de familie și le arată fanilor cât este de fericită și împlinită.

Cu ce se ocupă Ali Erel, soțul actriței Seda Bakan (Ferda din "Doctorul minune")

Seda Bakan și soțul ei Ali Erel [Sursa foto: Instagram]

Ali Erel este un celebru artist din Ankara, care și-a început cariera de la o vârstă fragedă și a cântat în formații precum Jinga și Money Talks. Apoi a decis să meargă ca artist solo și să lanseze un album propriu. Primul său pas a fost să-și reunească noua echipă. Chitaristul Onur Aymergen a fost nu numai primul membru al acestei echipe, ci și cel care s-a implicat cel mai mult în procesul de compoziție. Mert Önal, care era în trupe precum Kangroove, Four In The Pocket și Malabadi, a devenit baterist, iar Engin Kaan Günaydın (New York Gypsy All-Stars) și Akın Bağcıoğlu au participat la înregistrări.