După ce atrecut printr-o căsnici eșuată alături de Sorin Niculescu, Anda Adam și-a găsit în sfârșit fericirea. Iată cine este soțul Andei Adam și în ce fel inedit a fost cerută artista în căsătorie!

Cine este soțul Andei Adam

Anda Adam a avut niște sărbători cu totul speciale. Cu doar câteva zile înainte de Crăciun, artista și logodnicul său au ajuns în fața ofițerului stării civile, unde au spus „Da” pentru toată viața, devenind o familie în adevăratul sens al cuvântului.

În cadrul unui story pe Instagram, cei doi au dat fanilor vestea că s-au căsătorit, în timp ce erau în vacanță: „Voiam să vă dorim sărbători fericite și să vă anunțăm că astăzi, noi…ne-am căsătorit. Suntem aici cu părinții”, a spus Anda Adam.

Bărbatul care i-a furat inima Andei Adam se numește Yosif Eudor Mohaci și este din Arad. Yosif a locuit penru mai mulți ani în Franța și Elveția și a mai fost căsătorit în 2018.

De asemenea, soțul Andei Adam are o fetiță dintr-o relație anterioară, pe nume Nicole.

Cine este soțul Andei Adam. Modul inedit în care a fost cerută în căsătorie artista. „Toți oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastră ne făceau cu mâna” [Sursa foto: Facebook]

Cum a fost cerută în căsătorie Anda Adam

Anda Adam a avut parte de o experiență cu totul specială când a fost cerută în căsătorie. Artista a primit inelul în timpul unei vacanțe în Cappadocia, într-un loc în care zburau zeci de baloane.

„Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie. A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm de mult timp. Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședință foto, este foarte instragamabil locul.

El, între timp, a pus la cale, fără ca eu să știu, toate detaliile ca să îmi facă surpriza, să pregătească momentul cererii în căsătorie. Am ajuns eu ca o floricică, la 5 dimineața, la ședința foto. Când am terminat de fotografiat și m-am întors la iubitul meu, el deja era în costum, cu cutia cu inelul pregătite; s-a așezat în genunchi și m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui. A fost foarte emoționant, nu mă așteptam, am plâns de bucurie…

Toți oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastră ne felicitau și ne făceau cu mâna. A fost ca într-un film, parcă nici nu îmi vine să cred că a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram că o să se întâmple acest lucru”, povestea Anda Adam, potrivit romaniatv.ro.

