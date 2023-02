Cine este Soupless de la Românii au Talent 2023. Dragoș Bucur, nemulțumit de prestația concurentei: „ E puțin prea mult așa pentru mine”

In articol:

Cine este Soupless de la Românii au Talent 2023. Concurenta nu a fost pe placul juratului Dragoș Bucur, care i-a oferit un vot negativ la Românii au Talent, sezonul 13.

Cine este Soupless de la Românii au Talent 2023

Soupless de la Românii au Talent 2023, pe numele său real Noemi, are 29 de ani, vine din Paris, Franța, este dansatoare și profesoară de dans. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, a jucat într-un videoclip al lui Sean Paul, însă visul ei este să deschidă un teatru de cabaret în Paris.

Concurenta a venit la Românii au Talent 2023 și a dansat twerk. Un număr asemănător a prezentat și la „Francezii au Talent”, în 2015.

„Numele meu este Souplesse, am 29 de ani, sunt dansatoare profesionistă, profesoară de dans, coregrafă și vin din Paris. Am dansat pe scene internaționale din Europa, America...peste tot. Am venit la Românii au Talent fiindcă este o scenă mare pentru care am pregătit un număr special”

, a povestit concurenta la Românii au Talent.

Citește și: Aitor Frances a revenit la Românii au Talent 2023! Concurentul a fost la un pas de a provoca o tragedie, în sezonul anterior

Soupless de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Soupless, trei de „DA” la Românii au Talent 2023

Franțuzoaica care a dansat twerk la Românii au Talent, sezonul 13, a primit doar trei de „DA” din partea juraților.

Dragoș Bucur nu a dorit să îi acorde un vot pozitiv concurentei Souplesse, fiind de părere că dansul său este „prea mult” pentru concursul de talente.

Citeste si: Cât de rău i-a afectat fotbalul viața lui Cristi Borcea: „Am făcut pușcărie, am făcut operație pe cord la 41 de ani, am două divorțuri, toate datorită fotbalului”. Dezvăluiri în premieră la „Fiță cu Adiță”- kanald.ro

Citeste si: Cansu Dere, protagonista serialului ”Infidelul”, este de negăsit după cutremurul din Turcia- stirilekanald.ro

„Mie mi-a plăcut dansul. Cred că dacă și fluierai și aveai și o vioară...cam aia era tot. Era Golden Buzz dacă mai aveam și nuci de la Soto. Meriți o etapă viitoare ca să te vedem și la pian, ca să vedem și partea cultural artistică”, a spus Mihai Bobonete.

„Foarte frumos mi s-a părut dansul. Ea mi se pare că e o fată foarte frumoasă și dansul e la modă și ea l-a executat foarte bine. E clar că avem o fată care nu dansează de ieri. Ce să zic...mă bucur de prezența ta și sunt sigură că și oamenii de acasă s-au bucurat”, a spus și Andra.

„O să mă înjure iar lumea. Eu am o problemă cu a privi astfel de momente de față cu atâta lume. E puțin prea mult așa pentru mine...Așa că eu dau un „NU”!”, a spus Dragoș Bucur.

Citește și: Cine este Andi Moisescu. Biografie: vârstă, carieră, studii. Află totul despre juratul de la Românii au Talent

Soupless de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Ce seriale turcești sunt difuzate la Kanal D

În intervalul orar în care va fi difuzată emisiunea Românii au Talent, telespectatorii pot urmări la Kanal D, serialul turcesc „Infidelul”.

Citeste si: “Nu mă mai căutați.” Ce hotărâre a luat Marius Elisei după ce a ajuns să fie bombardat cu apeluri, după despărțirea de Oana Roman- kfetele.ro

Citeste si: Cansu Dere, actrița principală din serialul ”Infidelul”, disparută în urma cutremurului din Turcia? Presa internațională, împânzită de zvonuri- radioimpuls.ro

De asemenea, fanii serialelor turcești pot urmări de lunea până joia, de la ora 20:00, serialul „Totul pentru familia mea”, iar vineri și sâmbătă, de la ora 20:00, serialul „Infidelul”, doar la Kanal D.

Serialul turcesc „Infidelul” spune povestea lui Asya (Cansu Dere), eroina seriei, o femeie care a primit tot ce și-a dorit de la viață: frumusețe, carieră, un copil și un soț perfect.

Istoria personală a frumoasei Asya Arslan este una cu totul emoționantă. Încă de la o vârstă fragedă, Asya a rămas orfană, iar dorința ei cea mai mare a devenit aceea de a-şi întemeia un cămin fericit. Anii au trecut, Asya a devenit un medic renumit, şi în acest context a ajuns să-l întâlnească pe Volkan (Caner Cindoruk), un bărbat charismatic, de profesie arhitect, de care s-a îndrăgostit.

Asya și Volkan și-au întemeiat o familie, iar din dragostea lor a venit pe lume Ali (Alp Akar), băiatul cuplului. Asya și-a văzut visul cu ochii: o căsnicie fericită și o familie iubitoare, la care a visat întotdeauna. Ani buni, Asya și Volkan au conviețuit în armonie deplină, și niciunul nu își imagina că viața pe care o trăiau era doar „liniștea de dinaintea furtunii”.