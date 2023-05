In articol:

Cine este Ștefan Nistor de la Chefi la Cuțite 2023. Cătălin Scărlătescu are un nou bucătar în echipă, după ce Florin Dumitrescu a refăcut echipele.

Cine este Ștefan Nistor de la Chefi la Cuțite 2023

Ștefan Nistor este unul dintre cei 5 concurenți care au revenit în emisiunea Chefi la Cuțite 2023, datorită deciziei lui Florin Dumitrescu, de a reface echipele.

Tânărul are 24 de ani, este din București și lucrează ca bucătar. Ștefan a pregătit în preselecții mousse de ciocolată, cu texturi de măr și a primit 3 cuțite din partea Chefilor.

„Am venit să câștig. Cred că ar fi punctul culminant al carierei mele de până acum. Preparatul meu merită un cuțit de aur!”, a declarat noul concurent de la Chefi la Cuțite 2023.

„La 19 ani am cunoscut o fată care stătea în Irlanda. M-am mutat acolo și m-am angajat într-un restaurant. Am spălat vase 3- 4 luni. Încă nu am ajuns sus de tot în bucătărie, dar mă bucur că am plecat de jos și am trecut prin fiecare secție”, a spus Ștefan Nistor.

La finalul probelor din bootcamp, Ștefan Nistor nu a primit nici o tunică și a părăsit concursul. Ediția trecută, Chef Florin Dumitrescu a folosit o amuletă, care i-a dat șansa de a reface echipele. Astfel, Ștefan Nistor a primit a doua șansă, în echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Echipa Chef Cătălin Scărlătescu, sezonul 11

În ediția din data de 24 mai, Chef Florin Dumitrescu a folosit o amuletă care i-a oferit șansa de a reface echipele.

Astfel, în echipa gri a venit Stelian Nistor, în echipa roșie, Adriana Stănescu și Matthew Ehsanmehr, iar în cea neagră, Iulia Istrate și Ștefan Nistor.

Mario Zahariea este al treilea concurent care pleacă acasă din echipa neagră. După ediția din 24 mai, iată cine sunt concurenții rămași în competiție, din echipa lu Chef Cătălin Scărlătescu: Dumitru Paul Tudosescu, Amalia Esa, George Popescu, Ana Maria Ijac, Ștefan Nistor și Iulia Istrate.

Deși a avut încredere în alegerea lui, Chef Cătălin Scărlătescu a pierdut cei mai mulți concurenți. Primul care a plecat a fost Lino Golden, urmat de Elena Ciot Monda, iar în final, Mario Zahariea.

