Cine este Valentina Cornescu de la „Chefi fără limite", concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea

Valentina Cornescu face parte din echipa verde la Chefi fără limite. Concurenta din echipa lui Sorin Bontea este de profesie cofetar.

Valentina Cornescu [Sursa foto: Instagram Valentina Cornescu]

Cine este Valentina Cornescu, concurentă la Chefi fără limite

Valentina de la Chefi fără limite deține un bistro în centrul Bucureștiului și se pregătește să deschidă o a doua locație.

”S'agapo, s'agapo Ce gagică mișto. Cu alte cuvinte, televisa Grecia presenta Chefi fără limite de luni, de la 20:30. Să nu mă întrebați ce-am căutat acolo sau cum am ajuns că nici eu încă nu am înțeles. Ne vedem la televizoare”, a scris Valentina Cornescu pe profilul său de Instagram.

Cum se desfășoară emisiunea Chefi fără limite

Chef Sorin Bontea, chef Cătălin Scărlătescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de emisiune culinară, îmbinată cu aventură, ce va avea premiera luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, la Antena 1.

Un nou show culinar intitulat „Chefi fără limite” va debuta luni, pe 21 februarie, la Antena 1. Show-ul îi are drept protagoniști pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și promite să aducă în fața telespectatorilor aventurile celor trei chefi deja bine cunoscuți de către public.

Echipa verde Chefi fără limite [Sursa foto: Instagram Valentina Cornescu]

Emisiunea este filmată în Grecia și va fi prezentată de Irina Fodor. Chefi fără limite va îmbina bucătăria, aventura și călătoriile într-o luptă între cele trei echipe reprezentate de cei trei chefi. Florin Dumitrescu va coordona echipa albastră, Sorin Bontea va avea echipa verde, iar Cătălin Scărlătescu pe cea mov.

Concurenții vor fi nevoiți pe parcursul emisiunii să-și depășească limitele și să-și procure singuri ingredientele și ustensilele pentru gătit.

În timpul emisiunii „Chefi fără limite”, postul de televiziune Kanal D difuzează două seriale de succes. Luni și marți, de la ora 20:00, este pe post „Fiica ambasadorului”, iar miercuri, de la aceeași oră, este difuzat serialul „Mă numesc Zuleyha”.

Ce au declarat cei trei chefi despre echipele lor

Concurenții emisiunii sunt împărțiți în trei echipe. Prima echipă, echipa albastră, este coordonată de Florin Dumitrescu, echipa verde este dirijată de Sorin Bontea, iar cea mov îl are ca chef pe Cătălin Scărlătescu.

„Echipa albastră mă motivează și mă face să stau liniștit în competiție. Când m-am gândit la cum să îmi formez echipa, m-am gândit la misiunile pe care urmează să le facem și mi-am ales oameni puternici, care să poată să facă multe lucruri pe lângă bucătărie. În ceea ce privește gătitul m-am gândit că sunt oricum eu acolo și îi pot ghida. Am un singur bucătar profesionist, în rest toți provin din alte domenii. Ceea ce ne unește pe toți este ambiția”, a declarat Florin Dumitrescu despre echipa sa, conform a1.ro.

Chef Sorin Bontea a vorbit și el despre echipa sa, echipa verde: „Am în echipă de toate. Am o gospodină care are gust bun, am cofetari, am un fotograf pe care mizez că are simțul frumosului, am și oameni cu forță fizică pentru diverse misiuni. Ce să zic, cred că am echipa shaorma cu de toate”.

De asemenea, Cătălin Scărlătescu a vorbit cu mândrie despre echipa sa, mov: „Echipa mea e ca o echipă de fotbal. Trebuie să am și portar și atacanți și mijlocași. Nu poți să pleci la drum cu 6 gemeni, așa că m-am gândit să îmi iau un om mai molcom, mai sfătos, o dansatoare frumoasă care să țină moralul echipei ridicat, o moldoveancă care are simțul frumosului, un ungur, o corporatistă și un bucătar cu multă încredere în el”.

Sursă foto: Instagram Valentina Cornescu