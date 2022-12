Cine o ajută pe Cristina Cioran să își crească fiica, după despărțirea de Alexandru Dobrescu? Persoana care îi este alături în aceste momente dificile: "Atunci când se încheie un capitol, cu siguranță este începutul altuia"

In articol:

Cristina Cioran a decis, de curând, să pună punct relației pe care o avea cu tatăl fiicei sale. Despărțirea de Alexandru Dobrescu și toate schimbările prin care a trecut în ultima perioadă și-au pus amprenta asupra actriței, dar aceasta încearcă să fie puternică pentru micuța Ema.

Nu este singură, însă, în aceste momente grele, căci familia îi este alături la orice pas. Mama ei o ajută să își crească fetița și o sprijină necondiționat.

Citește și: Fostul iubit al Cristinei Cioran a fost săltat de oamenii legii cu duba! Alex Dobrescu susține că este nevinovat: „Nu am făcut nimic”

Cristina Cioran s-a mutat cu mama ei, după despărțirea de Alexandru Dobrescu

La scurt timp după ce a anunțat despărțirea de tatăl fiicei sale, Cristina Cioran s-a mutat din apartamentul unde a stat împreună cu Alexandru Dobrescu, pe vremea când formau un cuplu. Vedeta a dezvăluit că locuiește în prezent în aceeași casă cu mama ei, care o și ajută cu creșterea Emei: "Ce să facă fetița mea, Ema este bine, este acasă cu mama, de altfel. Mama m-a păsuit astăzi, mi-a dat voie, de altfel, să vin la un eveniment. Mă ajută foarte mult, ne-am mutat împreună, cum ar veni. Este adevărat că nu mă așteptam la 45 de ani să mă mut cu părinții, dar ce să zic, asta este situația. În rest, este foarte bine, creștem, mâncăm, ne dezvoltăm, începem să vorbim, începem să mergem, este foarte bine. Bine, este și cumva o reconectare cu mama mea și este foarte bine că este așa. Mă descurc și singură, să nu crezi că nu, doar că am decis să rămânem împreună.", a declarat Cristina Cioran, pentru ego.ro.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Citește și: „Regret că nu am încheiat când au apărut semnele” Cristina Cioran și-a deschis în sfârșit sufletul! A vorbit despre motivul real din spatele despărțirii de tatăl fiicei ei

Cât despre Alexandru Dobrescu și relația pe care acesta o are cu fetița lor, Cristina Cioran a dezvăluit că fostul ei partener nu se zbate momentan să-și îndeplinească responsabilitățile părintești: "Eu sunt OK, nu știu ce ar fi trebuit să fac. Am luat o decizie pe care mi-am susținut-o. Am luat această decizie să plec, să închei această relație, ca atare eu zic că sunt bine. Acum ce se întâmplă mai departe cu cealaltă parte, nu este treaba mea. Deocamdată interesul nu se arată. Nu știu cum vom face (n.r. cu privire la creșterea fiicei sale alături de fostul partener). Vom face cumva, într-un fel.", a adăugat vedeta.

Cristina Cioran și fiica ei, Ema [Sursa foto: Instagram]

Are de gând Cristina Cioran să-și refacă viața?

Dacă Alexandru Dobrescu a reușit să treacă repede peste despărțire și să-și găsească liniștea în brațele altei femei, în ceea ce o privește pe Cristina Cioran lucrurile stau total diferit. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că nu se gândește să-și refacă viața prea curând: "Acum să nu te gândești că sar din relație în relație sau din aventură în aventură. Nu îmi mai trebuie. Vreau să iau o lungă pauză de orice la capitolul acesta.", a mai spus Cristina Cioran, pentru sursa citată.

Cristina Cioran [Sursa foto: Captură video]