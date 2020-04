In articol:

Vulpita si Viorel s-au mutat la Bucuresti si apar in fiecare zi la televizor. Ce s-a intamplat cu fetita Vioricai de cand ea a plecat de la Blagesti ca sa devina vedeta?

Fiica Vulpitei a ramas cu bunica. Soacra Veronicai Stegaru este cea care o creste si o ingrijeste pe micuta de cand mama ei a ajuns la Bucuresti si a devenit cunoscuta in toata Romania.

Cine o creste acum pe fetita Vulpitei. Veronica Stegaru s-a mutat la Bucuresti si si-a abandonat fiica la Blagesti

Micuta a ramas in grija bunicii. Femeia de la Blagesti este singura care se ocupa acum de fetita, o creste si se straduieste sa ii ofere conditii acceptabile de trai.

Desi apare in fiecare zi la televizor si isi prezinta telenovela din viata ei cu Viorel, Vulpita nu aminteste niciodata de fiica ei. De altfel, de nenumarate ori Mirela Vaida a luat-o la rost si i-a reprosat ca si-a abandonat copilul.

Mihai Trăistariu, îndrăgostit de Vulpița? Ce mesaj i-a transmis artistul

Mihai Trăistariu și-a uimit fanii cu una dintre cele mai recente postări de pe rețelele de socializare, care o are drept protagonistă principală pe nimeni alta decât Vulpița, femeia care a devenit în ultima perioadă extrem de populară după numeroasele apariții televizate.

Mihai Trăistariu a reușit să își șocheze fanii cu una dintre ultimele postări din mediul online. Acesta a postat o fotografie cu nimeni alta decât Veronica Stegaru, mai bine cunoscută de către români ca Vulpița, care a devenit o personalitate în România după numeroasele apariții televizate.

Artistul a urcat pe Facebook o fotografie cu tânăra, iar mesajul care însoțește fotografia este unul de-a dreptul șocant. Trăistariu a realizat un colaj în care apare alături de Vulpița, spunând că s-ar fi îndrăgostit de aceasta după ce a văzut o fotografie cu ea extrem de aranjată și machiată, altfel față de cum o vedem noi la televizor. Mai mult decât atât, cântărețul a făcut și o comparație între el și soția lui Viorel Stegaru, spunând că seamănă cu el.

„De când am găsit poza asta cu Vulpița ... am căzut pe gânduri...

Posibil să fie ... " dragoste la prima vedere " ... Hm ... Păcat că e luată ... Viorel chiar a pus mâna pe-o fată super ...

Of ...

P. S. 1 : Uite ... până și la culoarea ochilor semănăm!

P. S. 2 : Dacă vrea vaccinu' să mă caute!

P. S. 3 : Dacă nici așa n-o conving, să-i dea tag cineva și s-o anunțe că până și la cifre ne potrivim.

Ea a-mplinit 22 iar eu am #21”, a scris Mihai Trăistariu pe pagina de Facebook.