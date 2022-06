Cine o însoțește pe Alexandra Ungureanu în vacanțele de prin țară? Artista dezvăluie detalii picante din viața ei "Când vreau să merg în cuplu, se rezolvă" | EXCLUSIV

In articol:

Alexandra Ungureanu este una dintre persoanele publice din România care s-a făcut remarcată cu zeci de ani în urmă. Chiar și așa, fanii nu știu prea multe lucruri despre ea, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Alexandra Ungureanu, influencer de călătorii

Puține au fost dățile în care artista și-a scos la iveală sentimentele, dorințele ori supărările personale. Acum, ajunsă la 40 de ani, câștigătoarea emisiunii ”Bravo, ai stil” se declară o femeie puternică, care muncește pe brânci pentru a ajunge la perfecțiune pe plan profesional, dar și pentru e evolua ca om și a fi împlinită.

Pe lângă muzică, Alexandra Ungureanu mai are o mare pasiune și anume călătoria. Este fascinată de locurile din țara noastră și nu ezită să le promoveze pe contul ei de TikTok. Aceasta ne-a spus care este destinația ei de vis și cum decurg călătoriile pe care le face frecvent, prin România.

"Călătoresc pin țară, prin tot felul de locații superbe. Cui nu îi place să călătorească și afară și mi-aș dori ca în viața asta să ajung în cât mai multe locuri. Îmi doresc să mai ajung și în Asia, că am fost doar în Japonia și a fost foarte frumos. Mi-ar plăcea să mai ajung în America latină, dar cel mai mult și cel mai mult trebuie să ajung în State, destinația mea de vis e Nashville, pentru că se leagă și de muzică, muzica country pe care o ador. Dar, până atunci, călătoresc foarte mult prin țară, pentru că în ultimii ani s-a dezvoltat turismul într-o manieră pe care nici nu o bănuiam. Sunt foarte multe investiții făcute în locuri de cazare, care arată exact ca afară. Pensiuni care arată ca în Elveția, Austria, Italia, experiențe de cazare foarte faine, care îmbină și confortul, dar și un design interesant. Eu sunt super pasionată de design de interior. Locurile nu mai zic, sunt spectaculoase. La munte, între stânci, cu piscine infinity, în care ai niște priveliști spectaculoase. Chiar sunt locuri de văzut în țara asta și mă bucur că oamenii cred că eu pot să promovez în mod frumos locațiile astea, să le pun în valoare și chiar mă cheamă.", a declarat Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cu cine călătorește Alexandra Ungureanu prin țară?

Bineînțeles că artista nu colindă singură prin țară, are și o companie. WOWbiz a întrebat-o, iar Alexandra Ungureanu a răspuns. Se pare că îi merge bine pe plan sentimental.

"Am și eu niște parteneri de vacanțe, oamenii cu preocupări comune se adună. E vorba despre prietenii mei de la <călători în bascheți>, care sunt cel mai cunoscut blog de travel la momentul actual, nu întâmplător prietenul meu cel mai bun de 20 de ani e de acolo și plus alți prieteni fotografi, vloggeri, călătorim în gașcă. Îmi place foarte mult, adică recuperez 1 mai-urile pe care nu le-am făcut cu gașca în liceu. Acum mergem așa și ne distrăm foarte tare. Mi-ar plăcea foarte mult să o mai scot și pe mama în lume, că e neplimbată săraca. De când am fost în Asia, am zis că nu mai merg cu ea, dar merge, doar că avem două cățelușe, care sunt destul de bătrâne, cu tabieturi, greu de transporta și atunci nu mai pot să o iau. Mergem pe rând, cum ar veni. Când vreau să merg în cuplu, se rezolvă cumva. S-ar putea. Nu mai zic că sunt singură, că după aceea sare toată lumea pe mine. Nu vă spun, am și eu o viață frumoasă, atât.", a mărturisit Alexandra Ungureanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.