Bianca Pop, ispita care i-a innebunit pe interlopi

In articol:

Disperată să nu mai pățească ceva asemănător, mai ales că și-a pus în cap mai multe clanuri interlope din București, Bianca Pop a decis să apeleze la unul dintre liderii ”din domeniu” pentru a fi protejată nonstop.

Citeste si: Bianca Pop, dezvăluiri șocante după ce ar fi fost drogată și violată! "Voiam să mă sinucid..."

Citeste si: Bianca Pop, vizitată de interlopi la miezul nopții! Ispita a sunat de urgență la Poliție: "M-am săturat de așa ceva..."

Citeste si: Dezvăluiri explozive făcute de Bianca Pop după ce a susținut că a fost drogată și violată: „Voi spune numele lui”

Citeste si: Klaus Iohannis a decis acum! O lege deosebit de importantă, retrimisă în Parlament de urgență! - evz.ro

După ce, susține ea, a fost drogată și obligată să se drogheze, Bianca Pop a decis să apeleze la unul dintre cei mai temuți interlopi ai Bucureștiului, pentru protecție. Așa că, zilele trecute, pe când se plimba printr-un mall din Capitală, Bianca Pop l-a filmat, de la spate, pe cel care se ocupă de protecția sa, controversata ispită fiind, acum, sigură că nimeni nu va mai îndrăzni să se lege de ea, având în spate tot clanul Sportivilor din zona Berceni.

Mai exact, cel care se ocupă acum de Bianca Pop este chiar Bebino, King Kong de Berceni, unul dintre liderii temutului clan al Sportivilor din București. De altfel, din imaginile pe care Bianca Pop le-a făcut publice, se poate vedea că, în ciuda sângerosului război în care a fost implicat Bebino, război care s-a soldat cu câteva răni grave pentru liderul clanului, recuperarea acestuia este una cât se poate de bună.

Imaginile filmate în arată pe Bebino mergând hotărât în fața ispitei Bianca Pop și, la un moment dat, se întoarce și îi face complice cu ochiul, pentru ca doar câteva secunde mai târziu, controversata divă să facă publice și imagini cu King Kong de Berceni la bustul gol, în timp ce își încordează mușchii, mesajele cu pricina fiind, probabil, suficient de sugestive pentru alți interlopi care, poate, și-ar fi dorit să îi facă rău brunetei.

Bianca Pop, în mijlocul unui scandal uriaș, cu droguri

„M-au sunat niște persoane. din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un <cadou> în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată. M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică. Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cațelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop despre ceea ce s-a petrecut săptămâna trecută și explicând, astfel, motivele pentur care a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală.

Bianca Pop pozeaza adeseori provocator

Bebino, măcelărit în zona Tei Toboc din București

Acum câteva luni, un scandal șoca Capitala, inclusiv lumea interlopă din București. Mai exact, Bebino, liderul clanului Sportivilor fusese măcelărit în zona Tei Toboc de ”Joe” și oamenii lui, loviturile de sabie aplicată făcând ca celebrul King Kong de Berceni să ajungă mai mult mort decât viu la spital și să aibă nevoie de câteva luni serioase de recuperare.Evident, cei doi ”actori” principali ai filmului de groază care a avut loc în luna martie a acestui an, au ajuns la Poliției, au dat declarații, iar acum, probabil, se mai fac cercetări... Între timp, Bebino a decis să aibă grijă de controversata Bianca Pop, poate așa i ”se mai scad din păcate”.