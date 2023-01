Cine sunt Bad Salsa, al doilea Golden Buzz de la Românii au Talent 2023. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat pe butonul auriu

In articol:

Cine este sunt Bad Salsa, semifinaliștii de la Românii au Talent 2023. Smiley și Bartoș au apăsat pe butonul auriu și au trimis concurenții în semifinala de la Românii au Talent, sezonul 13.

Grupul Bad Salsa s-a prezentat în preselecții la Românii au Talent, sezonul 13, cu un număr spectaculos se acrobație îmbinată cu salsa.

Concurenții de la Românii au Talent 2023 vin din India: „Sunt Bivash Sardar și am 23 de ani, iar ea este Sri Janak și are 13 ani. Suntem din India și am venit să ne reprezentăm țara și să dansăm „salsa rea”. E foarte picantă!”, a spus concurentul din India în preselecții.

Cine sunt Bad Salsa de la Românii au Talent 2023. Smiley și Pavel Bartoș au apăsat pe butonul auriu [Sursa foto: Facebook]

Smiley și Bartoș au apăsat Golden Buzz la Românii au Talent 2023

Fără prea multe cuvinte, fascinați de numărul indienilor, Smiley și Pavel Bartoș au apăsat pe butonul auriu și i-au trimis direct în semifinalele Românii au Talent pe membrii grupului Bad Salsa.

„Ăștia doi au fost chiar de domeniul incredibilului. Mi s-a părut că e salsa dusă unde nici nu mă gândeam că o să ajungă vreodată”, a spus Andi Moisescu.

