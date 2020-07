In articol:

Astazi, la debutul celui de-al treilea sezon al reality show-ului matrimonial “Puterea Dragostei”, prezentat de Cristina Mihaela Dorobantu, telespectatorii i-au putut cunoaste pe noii concurenti ai emisiunii, sapte fete si sapte baieti, care au raspuns afirmativ provocarii de a-si gasi sufletul pereche, in Casa Puterea Dragostei.

Cine sunt concurentii celui de-al treilea sezon al reality show-ului matrimonial “Puterea Dragostei”

Cristina Mihaela Dorobantu a prezentat cele doua Case in care vor locui concurentii si a oferit toate detaliile acestui nou sezon.

“Bine v-am regasit la sezonul 3 <Puterea dragostei>. Sunt extrem de emotionata pentru ca ma aflu in aceasta casa pentru prima data. Dar, in acelasi timp sunt si extrem de fericita pentru ca pot sa vin in fata dumneavoastra in calitate de gazda a acestei emisiuni. Paisprezece concurenti, sapte baieti si sapte fete vor intra aici, in casa <Puterea dragostei> pentru a-si arata sentimentele, emotiile, trairile. Si de aceasta data se vor naste noi povesti de iubire iar sentimentele vor fi traite la intensitate maxima”, a spus Cristina Mihaela Dorobantu, moderatoarea show-ului.

Iata cine sunt concurentii celui de-al treilea sezon “Puterea Dragostei”, emisiune pe care o puteti urmari de luni pana vineri, de la ora 11:00 si 17:00, si sambata si duminica, de la ora 16:00 si 19:00, la Kanal D.

Adriana Carare are 23 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București. Pentru ea, partenerul ideal trebuie sa fie înalt, brunet, frumos si atletic. Își dorește un bărbat romantic, hotarat, care sa aibă încredere în ea și sa o iubească neconditionat. Adriana spune despre ea ca este o fire competitiva, care obține tot ceea ce si-a propus și lupta pentru ceea ce ii aparține.

Madalina Elena Astefanoai are 24 de ani, este din Iasi, dar locuieste in Italia. Este pasionata de biologie, a lucrat ca tehnician intr-un laborator de chimie si isi doreste sa urmeze cursurile unei Facultati de Criminalistica. A venit in emisiunea “Puterea Dragostei” pentru a-si demostra ca dragostea adevarata exista! Isi doreste sa intalneasca un barbat simplu, educat, care sa o iubeasca si sa o respecte. Tanara afirma ca nu pune mare pret pe aspectul fizic al partenerului, dar este important sa simta acea chimie, inca la prima vedere. Nu ar accepta niciodata tradarea si minciuna din partea partenerului si isi avertizeaza pretendentii, inca de la inceput, ca nu este o prada usoara si ca le va fi greu sa o cucereasca!

State Lavinia Cristina are 28 de ani, vine din Bucuresti, iar apropiatii ii spun Mona. De profesie cosmetician, ii place sa calatoreasca, sa mearga la cinema si adora plimbarile in parc. Tanara afirma ca, desi cei din jurul ei o percep ca fiind o fire dura, se deschide total doar unor anumite persoane din anturajul ei. Isi descrie partenerul ideal ca fiind inalt, atletic, sensibil, romantic, amuzant, foarte dragastos si fidel. Se considera o femeie frumoasa, inteligenta, atragatoare si este sigura ca va ajunge in finala! Marturiseste ca face parte din categoria femeilor greu de cucerit, iar cel care o doreste va trebui sa lupte cu toate puterile pentru a o cuceri. A fost casatorita, dar in prezent este divortata si are un copil in varsta de 8 ani.

Andrada Marina Raduta are 21 de ani, este din Targoviste, dar locuieste în Italia, unde lucrează ca hairstylist. Este puternica, ambitioasa, dar si orgolioasa. Și-ar dori ca viitorul partener să o iubeasca, sa o respecte si sa ii fie loial. Viitorilor pretendenți le transmite ca este greu de cucerit.

Alexandra Elena Ruse are 26 de ani, este din Constanța, iar prietenii o alinta Ale. Este o persoana calma si foarte ambitioasa. Lucreaza ca Trader pe piața Forex. Își dorește un barbat puternic, ambitios si foarte glumet. Nu ar accepta sub nicio forma ca barbatul de langa ea sa o minta sau sa nu o respecte. Își dorește sa ramana pana la finalul competitiei, sa traiasca fiecare moment la intensitate maxima si sa demonstreze ca dragostea adevarata chiar exista.

Bacosca Bica Alexandra Mariana Elena are 26 de ani, este din Vaslui, dar locuiește în București. Toți cei care o cunosc ii spun Alexandra. Este pasionata de social media, ca și sora ei mai mica din competiție, Adriana. Asumata din fire, a menționat încă din prima clipa ca a fost căsătorita. În prezent este divorțata și are o fetita în vârstă de 5 ani. Își dorește un bărbat sincer, care sa ii fie mereu alături și sa o respecte. A venit în aceasta emisune cu gânduri mari, își dorește sa se căsătorească, iar rochia de mireasă o are deja pregătită. Alexandra recunoaște ca, pe lângă calitati, are și defecte. Este loiala, sincera, directa, dar și impulsiva și agitata. Nu ar accepta si n-ar trece peste minciuna. Nu a inselat niciodata si nu ar vrea sa aiba parte de asta. Ii plac provocarile si spera sa ajunga pana in finala si chiar sa fie câștigătoarea acestui sezon.

Mariana Darilenco are 26 ani, este din Republica Moldova, dar locuieste în București. Este o fire sociabila, sensibila, incapatanata. Pentru ea, barbatul ideal ar trebui sa fie calm, intelegator, comunicativ, iar din punct de vedere fizic, sa fie inalt, chipes și mult mai matur decat ea. Nu ar accepta sa fie înșelată. Spune despre ea ca este o fire puternica, se iubește foarte mult pe sine si crede ca asta o va ajuta sa cucerească orice bărbat.

Alexandru Claudiu Laurentiu are 27 ani, este din Galați și este instructor de fitness. Isi doreste sa intalneasca o persoana fidela, care sa ii ofere dragoste si respect. Tanarul se caracterizeaza ca fiind optimist, increzator in fortele proprii si foarte sufletist.

Andrei David are 25 de ani si este din Brașov. Este inginer în știința calculatoarelor, iar ca hobby practica dansul latino: salsa și bachata. Este dornic sa-și găsească jumătatea, pe care o descrie ca fiind precum plajele din Cuba: frumoase, fierbinti și pline de energie. Considera ca viata e ca un mister și își dorește sa descopere ce efect va avea dragostea asupra lui. Singurul lucru pe care nu l-ar accepta la o femeie este trădarea. Este dispus sa dea curs puterii dragostei dacă inima i-o cere.

Nicolas Dumitrescu are 23 de ani și este pasionat de muzica. El considera ca viata este un film, iar el este propriul regizor, dorindu-si ca in aceasta emisiune ca sa isi găsească “subtitrarea”. Deși considera ca este foarte puternica concurenta, își asigura adversarii ca el este de zece ori mai pregătit și mai motivat decât ei. Nu cauta perfectiunea, este de părere ca viata e foarte frumoasa, însă devine și mai frumoasa când o împarte cu cineva. Spera sa găsească la “Puterea Dragostei” fata alaturi de care isi va petrece viata.

Paul Daniel Gheti are 22 de ani și este din Turda. In viziunea lui, o iubire înseamna sacrificii și multe compromisuri, pentru ca o relație nu tine cont doar de iubire și dragoste, uneori, peste toate acestea se poate instala rapid monotonia. Consideră că o femeie are nevoie de siguranță, loialitate, respect și încredere. Nu-și dorește o fata perfecta, care sa mimeze iubirea, considera ca are experienta de viata indeajuns de multa incat sa isi dea seama de caracterul persoanei de lângă el.

Cristian Comanici are 22 de ani și este din Tecuci. A activat în mai multe domenii, printre care construcții, informatica, iar ultima ocupație a fost aceea de game tester. Este pasionat de lectura, documentare și jocuri video. Iși dorește sa intalneasca o fata ambițioasă, inteligenta, care sa aibă simțul umorului. Considera ca cea mai importanta caracteristica la o fata este bunătatea sufletului.

George Ilinca Constantin are 25 ani si vine din București. Este fotbalist, însă a fost nevoit sa stea departe de teren, din cauza unui accident pe care l-a suferit. Pentru el, fata ideala ar trebui sa fie putin mai scunda decat el, cu un corp armonios, vesela, inteligenta, frumoasa si plina de entuziasm. Nu ar accepta niciodata sa fie tradat. Sigur pe el, spune ca el este barbatul acela frumos care va cuceri cea mai frumoasa femeie din casa!

Mihai Stanceanu are 20 de ani, este barman si locuieste de foarte mult timp in Germania, impreuna cu familia. Mărturisește ca a urmărit celelalte sezoane și ar vrea sa demostreze lucruri pe care altii n-au reusit sa le faca. La viitoarea partenera cauta lucruri care sa ii schimbe cu adevarat opinia despre femei. Își dorește ca iubita lui sa fie sincera, nu tolereaza minciuna. Tanarul spune despre el ca este energic, expansiv si cu un simt al umorului foarte dezvoltat.