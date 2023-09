Cine sunt concurenții din echipa lui Cătălin Scărlătescu, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12. Iată cum arată concurenții echipei turcoaz

In articol:

În cea mai recentă ediție a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 12, cei trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, au propus concurenților o provocare inedită.

După ce prima probă din bootcamp i-a pus în dificultate pe cei 120 de concurenți, aceștia au fost puși să pregătească rețete de paste. Chefii au urmărit cu atenție fiecare platou și au observat atât greșelile cât și potențialul concurenților.

La finalul serii pline de emoții, cheii au decis componența propriilor echipe, strângându-se astfel rândurile în competiție.

„Alex, uite ce echipă ți-am făcut! Cu ei trebuie să rupi toată Coasta de Azur. Țineți minte, de azi încolo sunteți Saint-Tropez!”, le-a spus chef Cătălin Scărlătescu celor 7 concurenți din echipa sa.

Cine este Raluca Hulubei

''Primul concurent din echipa Saint-Tropez este Raluca Hulupei'', a mărturisit chef Cătălin Scărlătescu, atunci când a început să își formeze echipa.

În sezonul 12 al emisiunii Chefi la Cuțite, concurenta Raluca Hulubei, care este și blogger și copywriter, nu a venit singură la preselecții.

Ea și-a înscris în competiție două prietene, dar ceea ce a început ca o distracție s-a transformat într-o competiție serioasă.

Raluca a reușit să primească două cuțite și să se afirme în cadrul bootcamp-ului, unde concurenții au fost puși să pregătească un sandviș cald și o porție de paste.

Preparatele sale i-au adus o tunică turcoaz, demonstrându-și abilitățile culinare.

''Sunt foarte fericită. Nu știu cum s-au aliniat astrele în această dimineață, dar eu am fix culoarea asta”, a spus concurenta, emoționată.

Cine este Monica Iliescu

În sezonul 12 al emisiunii Chefi la cuțite, Monica Iliescu a venit inițial pentru a-și susține fiica în competiție.

Cu toate acestea, chef Cătălin Scărlătescu a fost atât de impresionat de abilitățile culinare ale Monicăi Iliescu în timpul celor două probe din bootcamp, încât i-a acordat o tunică turcoaz.

Cu toate acestea, fiica Monicăi Iliescu a părăsit competiția în cea de-a doua etapă, însă își susține mama și este foarte fericită că a reușit să ajungă până în acest moment al competiției.

„Este cea mai tare mamă, nu îmi este mamă, îmi este prietenă în primul rând. Mama știe totul din viața mea! Avem o legătură extraordinar de strânsă ”, spunea Rucsandra Iliescu, la începutul acestui sezon.

Cine este Răzvan Mincă

Răzvan Mincă, în vârstă de 38 de ani, face parte din echipa turcoaz a lui Chef Cătălin Scărlătescu. Concurentul este proprietarul unui restaurant din București și a venit în cadrul emisiunii Chefi la Cuțite alături de partenera sa de viață.

Răzvan Mincă a impresionat jurații cu un preparat inedit în timpul preselecțiilor la show-ul culinar, sezonul 12. El a pregătit taco cu greieri și guacamole, reușind să obțină cuțitul dorit pentru a avansa în competiție.

Cine este Fabian Soare

Fabian Soare, în vârstă de 24 de ani și originar din Moșoaia, face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu, de la Chefi la cuțite, sezonul 12.

De profesie regizor și scenarist, el a învățat să gătească în timpul studiilor sale în străinătate. Chiar dacă a trecut printr-o jurizare amuzantă în timpul preselecțiilor, talentul său în bucătărie l-a propulsat în competiție.

Cu toate că a avut o mică accidentare în timpul primei probe din bootcamp, juratul Cătălin Scărlătescu a considerat că Fabian se potrivește perfect în echipa sa, alături de ceilalți 6 membri.

„Eu voiam să fiu actor inițial și m-am dus în Londra, unde este viața bună și frumoasă... Unde e străinătate, unde nu e ca în România... La prima oră din acea facultate i-am văzut pe toți ceilalți cu scaunele în cap că așa le au zis profesorii să facă un exercițiu de actorie. Am zis că am ajuns la nebuni.

Am zis că eu nu am ce căuta aici, nu mi-a plăcut, am văzut cum stă treaba și m-am schimbat eu repede cumva. M-am dus la decan și i-am zis că vreau să fac filme. Nu prea îmi place actoria asta a voastră. În capul meu credeam că voi învăța să fac filme fizic... Nu filmai, nu învățai, nu experimentai cu colegii. Ți se ia rău de tot după trei luni de așa ceva”, a povestit Fabian Soare, la preselecții.

Cine este Nadd Hu

Nadd Hu, în vârstă de 26 de ani și originară din București, este cunoscută în mediul online pentru conținutul pe care îl creează pe rețelele de socializare.

Tânăra a reușit să obțină două cuțite în cadrul preselecțiilor pentru emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 12, și a reușit să convingă chefii că merită să avanseze în competiție.

Fiind pasionată de gătit, Nadd Hu a impresionat și în cele două probe de bootcamp, în care a trebuit să pregătească un sandviș cald și o porție de paste cu specific asiatic. Ca urmare, chef Cătălin Scărlătescu i-a oferit un loc în echipa sa.

”Multumesc @chef_catalin_scarlatescu pentru șansa asta și pentru ca ați văzut… sincer nu știu exact ce ați văzut la mine, dar eu vă sunt recunoscătoare din toata inima!”, a transmis influencerița pe rețelele de socializare.

Cine este Cosmin Berki

Cosmin Berki, în vârstă de 32 de ani, locuiește în Londra și lucrează ca Senior Sous Chef. Concurentul și-a început cariera în domeniul culinar în Malta, motiv pentru care a pregătit un Seabass cu beurre blanc, capere și samphire în timpul preselecțiilor pentru emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 12.

Cosmin Berki a povestit că a părăsit casa părintească la vârsta de 19 ani și a învățat să gătească din necesitate. Pe lângă pasiunea pentru bucătărie, este și un pasionat de lupte, practicând boxul. El face parte din echipa chefului Cătălin Scărlătescu la Chefi la Cuțite, sezonul 12.

Cine este Alex Mihoc – a primit cuțitul de aur

Alex Mihoc este un tânăr în vârstă de doar 18 ani, dar care deține deja o experiență considerabilă în domeniul culinar.

Pasiunea sa pentru gătit a început în copilărie, mai precis în timpul unui concurs pentru școală, în clasa a VIII-a.

Născut la Paris, Franța, Alex a explicat că își dorește să se întoarcă în România și să aducă gastronomia franceză în țara sa natală. El a impresionat jurații emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, cu preparatul său intitulat "Linge-mă", care se caracterizează prin faptul că degustarea se face direct cu limba pentru a potența și mai mult gustul. Tânărul a primit cuțitul de aur și face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu.

