Cine sunt Ionuţ Rusu şi George Tănase de la America Express 2023. Prietenia lor e legată ce un lucru foarte important

America Express 2023, sezonul 6: Iată cine sunt Ionuț Rusu și George Tănase, tinerii care formează echipă în cel mai nou sezon al emisiunii de pe continentul american!

Cine sunt Ionuț Rusu și George Tănase de la America Express 2023

Ionuț Rusu și George Tănase formează una dintre cele 9 echipe care au acceptat provocarea America Express 2023, sezonul 6.

În acest an, continentul rămâne neschimbat, dar Drumul Soarelui îi va ghida pe concurenți prin Columbia, Ecuador și Argentina, într-un traseu încântător, plin de locuri spectaculoase, îmbibate de povești și istorie.

Misiunile pregătite pentru ei vor fi pe măsura provocărilor, subliniind natura complexă a competiției. Echipele vor lupta pentru Amuleta Supremă, premiul în valoare de 30.000 de euro, dar și pentru titlul de campioni ai celui mai înfricoșător reality-show din România.

Cunoscuți în lumea stand-up-ului autohton, Ionuț Rusu și George Tănase sunt veterani în ceea ce privește producțiile de televiziune. Pe lângă aparițiile lor notabile în cadrul emisiunii iUmor, cei doi au avut parte și de alte experiențe în diverse formate televizate.

În cazul lui Ionuț Rusu, acesta a fost prezent în cadrul emisiunii Te cunosc de undeva! alături de Anisia Gafton, în timp ce George Tănase a fost prezentator al emisiunii matinale de pe Kanal D, împreună cu Viviana Sposub și Bursucu.

“Încă de la primul sezon difuzat, această emisiune și-a pus amprenta în mentalul colectiv și, implicit, al meu. E o oportunitate unică să scoți la iveală spiritul de aventurier pe care cu toții îl înmagazinăm încă din copilărie și, mai mult decât atât, să nu plătești nimic pentru asta (vă dați seama cât ar costa să te duci pe banii tăi acolo…).

Iau parte la această experiență cu gândul că îmi va schimba perspectiva asupra modului de trai în general și sper că voi aprecia mai mult doza de confort pe care o avem acasă. Am o duzină de așteptări de la călătoria noastră, însă dacă mă întorc de acolo cu abilitatea de a îndrăzni să cer atunci când am nevoie de ceva, mă consider cel mai câștigat om.

În principiu, aș vrea să las o parte din timiditate acolo, undeva în Anzi și să nu mă mai întorc la ea. În ce privește dinamica mea cu George, avem o relație mult prea armonioasă, iar această emisiune este o ocazie unica de a ne certa și noi măcar o dată.

Strategia noastră imbatabilă este ca el să își facă griji pentru misiuni, iar eu să îi țin pe oameni de vorbă, astfel încât el să se poată îngrijora liniștit. Sperăm ca fiecare să preia câte puțin din caracteristicile celuilalt: eu să învăț de la el să mă stresez, iar el de la mine să fie inert. Astfel, echilibrăm balanța.

Suntem convinși că, indiferent de parcursul nostru, vom evolua enorm pe toate planurile și că vom învăța într-o luna și ceva cât nu am învățat în ani de zile. Motivația noastră pentru a rămâne cât mai mult în concurs este: FĂRĂ MERS LA NUNȚI ÎN VARA ASTA!”, a declarat Ionuț Rusu.

George Tănase are o înțelegere profundă a emisiunii America Express, ca rezultat al seriei sale de pe YouTube dedicată show-ului. În această serie, el a creat parodii amuzante pentru toți concurenții, inclusiv pentru prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor.

“America Express este de departe cel mai spectaculos show pe care l-am văzut vreodată și spun asta pentru că nu mi s-a mai întâmplat din copilărie sa fiu atât de captivat și sa vorbesc cu televizorul.

Aveam momente când strigam la concurenți de pe canapea: vezi ca e in spatele tău, ai trecut pe lângă ea. Primul gând al meu când am acceptat aceasta provocare a fost: va fi aventura vieții mele, voi descoperi o alta latura a mea. Al 2 lea gând a fost: in sfârșit pot fugi justificat de responsabilități.

Fără grija facturilor, fără telefoanele băncii, fără problemele soției sau ale câinelui. Voi fi doar eu și Ionuț într-o continua petrecere a burlacilor in condiții dubioase.

Pentru mine aceasta emisiune sigur va fi o călătorie inițiatică în care plec băiat și mă întorc bărbat. Ca Harap Alb. Cred ca va fi armata pe care eu n-am prins-o și pe care tata si-a dorit mereu s-o fac.

Deși simt ca toată viața m-am pregătit cumva pentru America Express in sensul ca nu pana de mult am făcut autostopul și-am mâncat ce-am găsit, parca in ultimii ani am pus așa pe mine o mantie de prințesică răsfățată care caută mereu o nouă treaptă a confortului.

Sunt sigur ca-n emisiune va trebui s-o dau jos cu riscul de a-i face zile fripte lui Ionuț. Eu și Ionuț ne știm de când foamea și sărăcia ne așteptau mereu cu masa întinsă. Cred ca experiența asta ne va reaminti de începuturile prieteniei noastre.

Sunt sigur ca ne vom completa unul pe celălalt, el e mai rațional și mai calm, eu sunt mai emoțional și mai efervescent. Vom fi exact ca într-o căsnicie in care ambii membri aduc aceiași bani in casa, 1 euro pe zi”, a mărturisit George Tănase.

Cine sunt Ionuţ Rusu şi George Tănase de la America Express 2023. Prietenia lor e legată ce un lucru foarte important [Sursa foto: America Express Antena 1]

Ionuț Rusu și George Tănase, prietenie e 8 ani

Pe Ionuț Rusu și George Tănase nu doar că îi leagă o pasiune pentru comedie, ar și o prietenie de peste 8 ani. Cei doi au trecut și prin bune, dar și prin rele și nu au lăsat ca nimic să le afecteze legătura.

"Cu Ionuț am trecut prin momente de sărăcie maxima pe care acum ni le amintim cu mult amuzament. N-o să uitam un Revelion petrecut împreună, eram amândoi într-un apartament din Bragadiru, avem frigiderul gol, n-aveam nici macar apa, bani nu mai zic. Și portofelele noastre plângeau de foame.

Așteptam 12 noaptea și o minune de la noul an. Pe la ora 10 seara am fost sunați de un prieten să mergem la familia lui că au bucate pe masa.

Cu motorina la limita am ajuns în partea cealaltă a orașului și-am mâncat tot ce era bun pe masa, exact că niște caței abandonați. A fost frumos, special, ne-am simțit adoptați.

Chiar am plecat și cu pachet acasă. După câteva zile ne-am întors în același punct, la foame și la filmat Sketch-uri. Sunt foarte multe amintiri pe care le am împreună cu Ionuț Rusu”, a mărturisit George Tănase, în cadrul emisiunii de pe YouTube theXclusive.

