Cine sunt jurații de la iUmor 2023. Delia și Cheloo au colegi noi la masa juriului

Emisiunea de comedie revine cu un nou sezon din 11 februarie 2023. Organizatorii show-ului sunt încântați de surprizele pe care le-au pregătit pentru telespectatori, printre care noua formulă de juriu.

Cine sunt jurații de la iUmor 2023

Vezi cine vor fi noii jurați în sezonul 14.

Show-ul de comedie iUmor revine cu al 14-lea sezon, dar într-o formulă nouă de jurizare! Cheloo și Delia, veteranii emisiunii, rămân în scaunele de jurați, iar celelalte două scaune vor fi ocupate de Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

Prezența lor în noul sezon de iUmor a fost anunțată încă din videoclipul de lansare, însă trustul a oficializat informațiile.

Nelu Cortea este simpaticul comedian, care a și participat în trecut la iUmor pe care o va juriza începând cu 11 februarie. Bărbatul este bucuros de oportunitate și spune că postura de jurat îi oferă libertatea de a se bucura momentele de comedie.

„Delia şi Cheloo sunt surprinzător de primitori, iar cu Baby nu cred că mai e cazul să spun că mă ştiu de foarte multă vreme şi că facem foarte multe lucruri împreună – avem show-uri împreună în fiecare weekend, avem turnee, avem Podcastito împreună, mergem la club, ne și jucăm, pentru că este nașul fiului meu”, a declarat Cortea.

Cine sunt jurații sezonului 14 iUmor [Sursa foto: https://www.instagram.com/nelucortea/]

Și Cătălin Bordea este încântat de oportunitatea care i-a fost oferită, dar este și mai încântat de ideea că participă în rolul de jurat alături de bunul său prieten.

„În primul rând, mă bucur să fiu în acest proiect, în al doilea rând, mă bucur să fiu alături de colegul meu, pentru că îmi dă o oarecare relaxare. Dar, și pe Delia, și pe Cheloo îi cunosc de mult timp și nu mă tem de ei, ci de concurenți, pentru că știu celelalte sezoane iUmor și este total imprevizibil. Dar îmi fac rugăciunea de dimineață, meditații și sper să trec cu bine. Tot ce îmi doresc foarte tare este să mă distrez, asta este prioritatea numărul unu”, a menționat Bordea.

Cine prezintă iUmor 2023

Surpriza noilor jurați a fost comunicată deja, astfel că mai rămâne de aflat cine sunt prezentatorii sezonului 14 iUmor. În caz că v-ați întrebat dacă Șerban Copoț și Dan Badea rămân pe posturile de simpatici prezentatori, ei bine, aflați că da. Noul sezon nu putea să se desfășoare fără ei, despre care cei doi bărbați spun că este „sezonul Phoenix”.

„Avem jurați noi: Cătălin Bordea și Nelu Cortea, pentru care, consider eu, că cea mai mare provocare va fi să se adapteze la ce înseamnă "ecosistemul iUmor". Cu magicianul Robert Tudor nu ne putem obișnui prea curând, pentru că nici nu știm ce treabă are el pe aici. De fapt, treaba lui este ne încurce pe noi și n-o să-i fie foarte greu, dar se pare că va fi un battle între noi și un magician! Balanța înclină spre magician, în mod evident, că el are mult mai multe "arme" în mânecă, dar nu știi niciodată. Eu chiar sunt curios cum o să se termine această bătălie și cred că avem șansele egale, pentru că ar fi o bătălie nedreaptă, aranjată și aici nu se întâmplă așa ceva”, a declarat Copoț.

