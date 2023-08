In articol:

iUmor 2023, sezonul 15: Cine sunt noii prezentatori ai emisiunii de umor? Cei doi i-au înlocuit pe Copoț și Badea în acest sezon!

Schimbări radicale la iUmor, sezonul 15

În urma deciziei lui Șerban Copoț de a renunța la emisiunea iUmor de la Antena 1 după 14 sezoane, producătorii au fost nevoiți să facă schimbări în echipă și să aducă un nou cuplu de prezentatori. Astfel, Dan Badea rămâne prezentator al emisiunii, dar va fi însoțit de noi colegi.

„Am văzut ce a scris și el. E un subiect care mă depășește, nu aș vrea să vorbesc despre el! (n.r. ce a declarat Șerban Copoț despre plecarea de la iUmor) Clar! (n.r. Dan Badea rămâne) La umor nu renunțăm niciodată!”, a fost reacția lui Dan Badea, cu privire la plecarea colegului său.

Noul sezon al emisiunii iUmor va veni cu surprize și cu o echipă de prezentatori proaspătă pentru a continua să aducă momente amuzante și distracție telespectatorilor. Modificările în echipă vor aduce o nouă dinamică și energie în cadrul show-ului de umor.

Cine sunt noii prezentatori de la iUmor, sezonul 15. Cei doi i-au înlocuit pe Copoț și Badea [Sursa foto: iUmor]

Cine sunt noii prezentatori iUmor, sezonul 15

Noii prezentatori, care vor aduce un aer fresh în show-ul iUmor, sunt nimeni alții decât Emi și Cuza de la Noaptea Târziu. Fanii sunt deja familiarizați cu cei doi, întrucât i-au văzut la diverse emisiuni și concursuri de-a lungul carierelor lor.

Începând cu sezonul 15 iUmor, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu vor fi prezenți în culisele show-ului de umor, alături de concurenți.

„Să faci parte din echipa iUmor, un show cu tradiţie, este o bucurie pentru noi. Când am primit propunerea de a prezenta sezonul 15 iUmor nici eu, nici Emi nu am stat pe gânduri.

Este o bucurie profesională sa primeşti votul de încredere din partea unei echipe care a reuşit sa facă istorie cu acest format. Sperăm ca lucrurile sa decurgă așa cum ne dorim şi telespectatorii să ne primească cu braţele deschise.

Noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la aşteptările oamenilor care urmăresc si îndrăgesc acest show de ani buni şi să reuşim să ducem mai departe ceea ce au construit atât de bine Serban Copoţ şi Dan Badea”, a declarat Cuza.

Într-o notă de amuzament, tipică lui Emi, tânărul a mărturisit că nu a mai stat pe gânduri și a acceptat propunerea de a face parte din echipa iUmor, întrucât și formatul este unul care li se potrivește.

„Totul a început cu un telefon! Aşa încep şi căsnicii, şi naşteri, şi invitaţii la nuntă, şi livrări de colete prin curier şi restructurări de post!

A fost ceva normal! Când am fost întrebaţi dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înţeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că până la urmă va fi o experienţă nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nişa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi şi unde ne putem simţi confortabil!

Într-adevăr, ne-am gândit şi la rate, la investiţii, la ce ne mai ajută banii şi am zis că e ok să mergem. Pentru că eu m-am însurat, Cuza şi-a luat maşină scumpă, să mai recuperăm şi noi”, a mărturisit Emi.

