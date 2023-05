Cine sunt Romică Țociu și Cătălin Țociu America Express 2024. Actorul formează o echipă cu fiul său, în sezonul 6

In articol:

Cine sunt Romică Țociu și Cătălin Țociu America Express 2024. Actorul a ales să meargă în această călătorie împreună cu fiul lui.

Romică Țociu este unul dintre cel mai iubit artist și om de televiziune din România. A devenit cunoscut datorită momentelor sale comice, susținute împreună cu prietenul său Cornel Palade.

Romică Țociu a acceptat provocarea de a participa la America Express 2024. Actorul a decis să meargă împreună cu fiul său pe drumul soarelui, în sezonul 6 al emisiunii.

„Până acum nu am găsit curajul necesar, dar de data asta cred că și traseul a trezit în mine niște chestii interesante. Columbia, Ecuador, Argentina, mi se pare extraordinar faptul că le poți vedea dintr-o altă perspectivă, nu ca un simplu turist, e ceva unic!

În plus, fiul meu, Cătălin, a zis că ăsta e visul lui, că și dorește foarte mult să fie acolo. Așa că, dacă e vorba de adrenalină, de a ne implica, am zis că e locul nostru! Energia și tinerețea lui, are 28 de ani, o să își spună cuvântul.

Cred că la început eu voi fi locomotiva, după care voi deveni și eu vagonul. Așteptările mele sunt foarte mari, numai să nu mă pună să înot, că am o frică de apă”, a declarat Romică Țociu.

Cătălin Țociu are 25 de ani și este pasionat de gastronomie. Concurentul este căsătorit și are doi copii minunați, o fată și un băiat.

Despărțirea de familie nu va fi cel mai ușor lucru pentru fiul lui Romică Țociu, dar faptul că va trăi această experiență alături de tatăl său, cu siguranță îl va încuraja.

„Am văzut încă din primul sezon cum toate echipele descoperă locuri noi și interesante și sunt puși în situații în care niciodată nu s-ar fi putut afla și atunci am zis că trebuie bifată o experiență ca aceasta.

Chiar vreau să ies din confortul zilnic și este și o ocazie de a întări și mai mult relația pe care o am cu tata. Cred că împreună vom face o echipă de senzație!”, a susținut Cătălin.

America Express 2024

6 echipe dornice de aventură, vor porni la drum pe tărâmuri necunoscute. Cursa va fi una strânsă, cu multe provocări și misiuni de îndeplinit, iar miza este una singură: premiul cel mare, de 30 de mii de euro.

Iată cine sunt concurenții care vor pleca pe drumul soarelui, în America Express 2024:

Alexia Eram și fratele ei, Aris,

George Tănase și Ionuț Rusu,

Romică Țociu și fiul lui, Cătălin,

Iulia Albu și iubitul ei, Mike,

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu,

Cleopatra Stratan și Edward Sanda,

Iuliana Pepene și Sonia Simionov,

Sânziana Negru și Laura Giurcanu,

Actrița Ada Galeș și mama ei, Antoneta Galeș.

