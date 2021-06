Cine sunt și ce fac fetele lui Gigi Becali. Cea mică e pasionată de fotbal: "Fetele mele cheltuie foarte mult, dar le dau cât vor ele"

Cele trei fete ale lui Gigi Becali, mândria tatălui [Sursa foto: MediaFax Foto] 15:51, iun 24, 2021 Autor: Ioana Stan

Gigi Becali și soția sa Luminița au împreună trei fete: Teodora, Alexandra



Gigi Becali are trei fete, Teodora, Alexandra și Cristina

și Cristina. Fiica cea mare, Theodora, l-a făcut bunic pe Gigi Becali, anul trecut

Gigi Becali este un tată mândru de fetele sale. Latifundiarul din Pipera a declarat în mai multe interviuri că este foarte darnic cu cele trei fete ale sale și le face toate poftele. De la ele are o singură pretenție: să meargă la biserică.

"Eu mi-am lăsat fetele libere, le-am dat o educație, le-am spus biserica e biserică. Mă rog la Maica Domnului să-mi ajute fetele. Am vrut să am gineri frumoși și mă bucur că am ginere frumos. Singurul lucru care a contat și l-am spus: băi, să întrebați, crezi în Dumnezeu? Că pe celelalte le ducem noi, ca familie, dar vezi dacă crede, că dacă nu crede, pe ăla nu poți să-l mai îndrepți.

În rest le-am lăsat libere să-și aleagă ceea ce vor ele.", a declarat Gigi Becali pentru Theo Show.

Teodora Becali s-a căsătorit în 2019 și are o fetiță

Teodora are 26 de ani și este fiica cea mare a lui Gigi Becali.

Ea a studiat la Facultatea de Antreprenoriat și Administrarea Afacerilor din Cadrul Academiei de Studii Economice și a terminat și masterul în Administrarea Afacerilor.

Teodora Becali s-a căsătorit cu Mihai Mincu în 2019 și au împreună o fetiță.

"Fetele mele cheltuie foarte mult. Le dau cât vor ele. Vin mașinile de curierat în fiecare zi, comandă pe internet. În vacanțe pleacă de 5,6 ori poate pleacă pe an.

Le-am lăsat libere să facă ce vor și le fac toate poftele. Numai atât le-am zis, că am o singură poftă: duminica la biserică. Și mă ascultă. Educație nu sunt capabil să dau, e capabil Hristos. Până acum sunt mulțumit. Au început bun. Dacă le-am pus pe drum bun, nicio treabă nu am. Theodorei o să-i dau un teren să facă casă aproape sau eventual la mine în curte. Ei vor să scape că le cicălesc, dar acum s-a măritat nu mai am treabă. Face ce zice bărbatul ei. Eu fiind bogat, ele fiind bogate, e mai greu să le stăpânești, dar e bine să fii ca la carte: să fii supus. E bine să fiți supuse la bărbat. Ea a venit și mi-a spus cu teamă. Am luat-o în brațe și am început să plâng.", a spus Gigi Becali într-un interviu pentru antena 3.

Momentul în care a devenit bunic a fost unul extrem de emoționant pentru Gigi Becali.

„Seamănă cu mine. De la 8 dimineața când eram la biserică, și până când a născut, pe la prânz, am fost în lacrimi și m-am rugat să nască fata bine”, a spus emoționat Gigi Becali, la România TV.

Alexandra Becali conduce o mașină de sute de mii de euro

Alexandra Becali este a doua fiică a lui Gigi Becali în vârstă de 25 de ani. Dintre toate cele trei fete, Alexandra este cea mai activă pe rețelele de socializare și din fotografiile pe care le postează se observă că îi place să se îmbrace la modă, să plece în vacanțe și să conducă mașini de lux. Chiar tatăl lor recunoaște că le dă bani pe mână și le face toate poftele și le va lăsa moștenire sume impresionante de bani.

"Eu o să le las la fete câte 20 de milioane, de 4 ori mai mult decât a lăsat Bill Gates, că el a lăsat 5 milioane. Eu le dau la fiecare fată 20 de milioane moștenire și restul iau cu mine tot. Atât cât mă duce mintea pe mine iau cu mine și nu iau cu mine decât făcând fapte bune: spitale și biserici.", a spus Gigi Becali la România tv.

Cristina Becali este fiica cea mică a omului de afaceri și cea mai discretă

Despre Cristina Becali se cunosc foarte puține lucruri, pentru că este cea mai discretă dintre toate. Ea are 20 de ani și este pasionată de fotbal. Nu îi place să apară în public și din acest motiv atunci când a împlinit 18 ani i-a cerut tatălui său bani să meargă într-un loc să se distreze, în privat, așa cum îi place ei.

„Fata mea a făcut 18 ani. Și mi-a cerut să meargă undeva să se distreze. Eu nu m-am dus. S-au dus soția și fetele mele. Le-am zis «Distrați-vă și cheltuiți cât vreți». Pe mine mă interesează doar Biserica. Vreau să îmi aranjez fetele, nepoții, le las averea mea și o să plec în munți, mă călugăresc. O să veniți să-mi luați interviuri prin codrii în care mă voi afla”, a spus Gigi Becali la România TV.

Gigi Becali și Luminița Becali sunt împreună de peste 30 de ani

Gigi Becali este împreună cu soția sa de peste 30 de ani. Deși el este un personaj îndrăgit, care face deliciul publicului ori de câte ori vorbește, Luminița Becali este foarte discretă.

Gigi Becali a cunoscut-o pe soția sa când el avea 26 de ani. Cei doi s-au căsătorit, după placul familiilor, așa cum este tradiția la machedoni.

”Eu nu prea povestesc d-astea, sunt lucruri personale, e vorba de tradiție. Bunicii noștri au stat în aceeași casă, familiile noastre se cunosc bine, suntem chiar rude de gradul 3, dar nu contează asta prea mult”, a declarat Gigi Becali în urmă cu ceva ani.