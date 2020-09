Simona Halep și Irina Begu [Sursa foto: prosport.ro]

Partida din turul 2 de la Roland Garros dintre Simona Halep (29 de ani/ 2 WTA) și Irina Begu (30 de ani/ 72 WTA) are loc miercuri, 30 septembrie. Ora de start anunțată de organizatorii turneului este 12:00.

Cei care doresc să le urmărească pe cele două sportive din România la turneul WTA Roland Garros o pot face Live Video Online pe www.prosport.ro, dar și la TV pe Eurosport.

Simona Halep s-a calificat în turul 2 de la Roland Garros după ce a trecut de jucătoarea din Spania, Sara Sorribes Tormo, în două seturi, cu scorul de 6-4, 6-0, iar Irina Begu a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann (23 de ani/ 54 WTA), în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-3.

Simona Halep, principala favorită la Roland Garros 2020

Simona Halep si Irina Begu s-au duelat de șapte ori până acum. Cele două românce s-au întâlnit ultima data în august 2020, în semifinala de la Praga, unde principala favorită de la Roland Garros s-a impus cu 7-6 (2), 6-3, ca ulterior să câștige titlul.

Ce a zis Simona Halep despre meciul cu Irina Begu:

„Mental este dificil să joci cu cineva din aceeași țară, dar atunci când intru pe teren totul se schimbă. Cu Irina e mai dificil, suntem prietene, este o persoană deosebită. Sper să facem un meci frumos, ca de fiecare dată”, spunea Simona Halep.

Ce a zis Irina Begu despre meciul cu Simona Halep:

„Suntem aceeași generație, am jucat de foarte multe ori, nici nu mai știu. Îmi aduc aminte când am jucat chiar în Mamaia, cred că o finală, un turneu ITF, la clubul Idu. Au fost multe meciuri, am amintiri frumoase”, spunea Irina Begu.

Meciul Simona Halep – Irina Begu din turul 2 de la Roland Garros se joacă miercuri, 30 septembrie, de la ora 12.00, Live Video Online pe www.prosport.ro și la TV pe Eurosport.

